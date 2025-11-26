清晨各地偏涼 中南部日夜溫差大！留意晚間起水氣增

快訊

中央社／ 台北26日電
天氣示意圖。圖／ingimage
氣象署表示，今天清晨各地偏涼，白天高溫北部及宜花攝氏20至22度，中南部及台東25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，溫差大；隨著水氣減少，僅迎風面地區零星雨勢，留意晚間起水氣增加。

交通部中央氣象署指出，今天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。

降雨方面，氣象署指出，隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，不過，留意晚間起水氣增，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區也有零星降雨機率。

至於離島天氣，澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。

氣象署提醒，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、花東沿海空曠地區、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或8級以上強陣風發生；東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高普遍2至3米，海邊活動多加留意。

氣象署指出，第27號輕度颱風天琴（KOTO）位於鵝鑾鼻南方約1160公里之處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。

氣象署 恆春 高溫

