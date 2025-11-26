「新寶島」西譯本上市 黃崇凱馬德里巡書店收編書迷

快訊

中央社／ 馬德里26日專電
以台灣和古巴人民在一夜之間交換國土的虛構情節為設定的台灣當代小說「新寶島」西文譯本在西班牙上市，作家黃崇凱（右）近日赴馬德里文化重鎮進行新書巡迴講座期間，視察書店「巡田水」時遇上熱情讀者現場購書，立即收編為書迷。中央社
台灣當代小說「新寶島」西文譯本在西班牙上市，作家黃崇凱近日赴馬德里文化重鎮進行新書巡迴講座期間，視察書店「巡田水」時遇上讀者購書並要求簽書，現場收編為書迷。

台灣當代作家黃崇凱的著作「新寶島」以台灣和古巴人民在一夜之間交換國土的虛構情節為設定，帶領讀者打開歷史想像、進而面對台灣當下處境，獲得文化部外譯補助的西文譯本El Intercambio deFormosa（福爾摩沙大交換）本月17日熱騰騰在西班牙面世。

黃崇凱近日親赴西班牙宣傳新書，在駐西班牙代表處文化組、譯者馬里奧博士（Mario Santander Oliván）及負責出版西文版的「迷宮筆記出版社」（EditorialCuadernos del Laberinto）安排促成下，19日至25日共出席4場新書巡迴講座，足跡遍佈馬德里、大學城埃納雷斯堡（Alcalá de Henares）及古城阿維拉（Ávila）的重量級文化據點，深入校園、博物館及圖書館與西國文壇、學界和讀者對談交流。

黃崇凱在接受中央社記者採訪時，談及「新寶島」能夠被翻譯成西班牙文的緣起，其實是與一段跨國友誼有關。

黃崇凱提到，他2013年在美國佛蒙特工作室中心（Vermont Studio Center）駐村時結識了一位來自古巴的藝術家朋友，小說中的古巴藝術家角色正是以這位友人為原型。因此，自從2021年出版這本書以來，就很希望有天能將它翻譯成古巴人使用的西班牙文，「出發點很簡單，希望我寫出來的小說能夠給朋友看。」

黃崇凱表示，因緣際會，他2023年受台北當代藝術館之邀，與另一位古巴藝術家進行Podcast對談，經由該場活動口譯的推薦，認識了本書的西文譯者馬里奧；之後又透過馬里奧和駐西班牙代表處文化組長張祐瑄的引薦推動，串起了馬德里當地的出版人脈，幸運地獲得文化部外譯補助。

「一切都是機緣巧合」，黃崇凱說，沒想到期盼成真，「新寶島」的第1個外文版就是西班牙文，讓他有種圓夢的感覺。

談到西班牙讀者的反應，黃崇凱表示，在「馬德里康普頓斯大學」（Universidad Complutense de Madrid）文學院舉行第1場活動時，學生們拼命舉手發問，積極與熱情的態度讓他印象深刻。

記者好奇這本小說裡虛構與寫實的成分，黃崇凱指出，書寫前為了解古巴而做了太多功課，寫作時已難以區分真實與想像。

他提到，在西班牙文學巨匠「塞萬提斯」（Miguelde Cervantes Saavedra）的故居博物館舉行第2場活動時，他向讀者分享塞萬提斯的曠世巨作「唐吉軻德」（Don Quijote de la Mancha）對他的啟發，其中有段篇章中寫道「關於虛構的故事，越真實越好」，或許也可拿來解釋「新寶島」這本著作。

黃崇凱表示，雖然「新寶島」的故事前提是基於幻想，但在虛構的情境下，所有的描寫都必須要有真實感，因為「我關心的還是人如何反應與行動」。

問及台灣人和古巴人之間相同的特質，黃崇凱思考後答說「努力生存下來」。他認為，雖然2國人面臨的處境不同，而古巴人的現實生活更加嚴峻，包括物資的匱乏、職涯的發展，但他所認識的古巴藝術家，都很努力地在各自的領域裡兼顧生活與創作。

黃崇凱在接受訪問之際，出版社通知新書已抵達馬德里多家指標型書店，一行人便前往位在錢貝里社區（Chamberí）的複合式文學書店「奧拉維德，書香酒吧」（Olavide Bar de Libros）了解新書上架情形。

書店裡有位讀者見到作家本人來訪，好奇問起小說主題並拿起翻閱後，立即結帳購買，並熱情要求黃崇凱簽書、合影，表示要將書贈送給28歲的女兒作為禮物，現場收編為書迷，「巡田水」收穫滿滿。

「新寶島」由春山出版社於2021年出版，同年獲得台灣文學獎金典獎及Openbook好書獎年度中文創作，出版西文譯本的「迷宮筆記出版社」如此介紹這本小說：一部令人驚艷的魔幻寫實作品，將多元的聲音和體裁交織於一體，開啟關於種族、邊緣化和歷史敘事的新對話。

馬德里 西班牙 古巴

