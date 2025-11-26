文總催動「金屬外交」 台3搖滾樂團將前進芬蘭開唱

由外交部和文化部跨部會策動，文化總會27日將在赫爾辛基舉辦「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，攜手閃靈、血肉果汁機、恆月三途樂團前進芬蘭，並與芬蘭金屬樂團Korpiklaani及新生代Lost Society同台，讓重金屬樂成為非典型又具特殊象徵性的文化外交場景。

這場活動焦點之一將是駐芬蘭代表林昶佐上任後，首度以閃靈主唱身分重返舞台。

外交部全力推動「2025歐洲台灣文化年」，部長林佳龍日前說，已在26個歐洲國家舉辦逾70場台灣藝文活動，如今以重金屬音樂劃破北歐夜空，播下「台灣文化的北歐種子」；文化部長李遠則強調，文化外交是帶領台灣走向世界的最好突破方式，讓台灣有機會從古典音樂到劇場展演，逐步建立台灣在歐洲文化場景的能見度。

本次芬蘭站以金屬樂為主軸，是文化年最具突破性實驗，展現台灣外交在文化策略的多元方向。3組台灣樂團皆以演繹各自的「台灣味」為創作核心，特色鮮明。

台灣閃靈樂團成立於1995年，二度獲金曲獎最佳樂團，音樂融合二胡、原民笛等傳統樂器，創作主題包含台灣歷史與神話，曾在芬蘭發行多張專輯並在歐美巡演數百場，此次也將與芬蘭小提琴手萬斯卡（OlliVänskä）共演，搭起台芬金屬情誼。

血肉果汁機於2022年獲金曲獎最佳樂團，將嗩吶、宮廟儀式感與重金屬混合，主唱的豬頭面具源自台灣廟會文化，以台語創作寫金屬樂。恆月三途則是台灣金屬樂少有以女主唱、女性故事為主體的樂團，主唱為諮商心理師周慕姿，融合傳統樂器用台語述說以女性視角詮釋的台灣歷史。

被譽為「芬蘭國民樂團」的Korpiklaani成立於2003年，以手風琴、小提琴等傳統樂器交織芬蘭森林與自然主題，同樣被視為芬蘭的「文化大使」；新生代鞭擊金屬樂團Lost Society則是在2012年贏得全球樂團大賽芬蘭冠軍後簽約國際品牌，以快速激進風格聞名，兩團將帶來跨世代的北歐金屬樂風。

音樂節以搖滾樂作為核心，同時也跨界視覺藝術、料理與服裝設計，期望能呈現出多層次文化語彙。為此，活動還邀請多位台灣創作者共襄盛舉，包括DJSonia Calico將為全場注入獨特的台灣聲響、VJ紀昀以宮廟、歷史地景為基礎，打造活動視覺效果。

而服裝設計師Jenn Lee與郭瑋及塗鴉插畫家布雷克，用「柑仔店」印花、「賽博台客」等極具特色的元素設計服飾。此外，料理職人索艾克更將台灣經典小吃帶到演唱會現場，讓觀眾在享受音樂的同時，也能體驗到豐富的台灣文化。

文總秘書長李厚慶日前表示，這是文總史上出差到緯度最高的國家，期盼透過音樂交流，創造跨越疆界與媒介的文化對話，傳遞對自由、多元與人權等普世價值的堅持，讓台灣被世界看見。（編輯：張芷瑄）1141127