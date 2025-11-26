萌！購物袋放地上付錢後提起變重 真相令全網爆笑：行銷策略

快訊

香港01／ 撰文：朱利安
原PO將載有商品的膠袋放在地上，在付款後就拿起，不料袋子變得很重，他低頭一看，竟看到1隻黑貓藏在袋中。（nick850617@Threads圖片）
付錢後發現購物袋內「貨品」有異樣，難道是被偷龍轉凰？最近台南1名男子在跳蚤店（販售二手物品的商店）買東西，付款時短暫將載有商品的膠袋放在地上，不料他付款後再提起膠袋，驚覺「想說怎麼這麼重」，低頭一看，才發現1隻可愛小黑貓藏在袋中，一臉無辜地看着原PO。原PO表示，原來該黑貓是店內的「鎮店之寶」，由老闆收養。

帖文引來眾多網友留言，笑言貓咪「別有用心」，必定是希望外出「放風」，或者是店家的另類行銷策略，吸引更多回頭客。

小黑貓偷鑽進購物袋

原PO在社交平台Threads上發帖，表示早前於台南跳蚤店內購物，為了騰出雙手付錢，他便將載有商品的膠袋放在地上，在付款後就拿起，不料袋子變得很重，他低頭一看，竟看到1隻黑貓藏在袋中，而且正與樓主對望，看似在說「帶我回家吧」，讓樓主哭笑不得，「差點把人家的店貓帶回家，想說怎麼這麼重」。

愛心老闆收養多隻流浪貓

樓主其後留言補充多個細節，表示店舖老闆收養了多隻流浪貓，部份開放領養，但事件的主角是2隻「鎮店之寶」之一，2隻黑貓分別名為「伍吉」和「炭吉」，老闆非常友善，店內也放有很多貓咪零食、肉泥等，讓貓貓過得非常幸福。在男子差點把黑貓帶回家時，老闆還開玩笑指「這隻很皮（頑皮），帶走就算了」。

網友爆笑：另類行銷策略

原PO的分享引來許多網友留言熱議，不少人笑言應該是店內的營銷策略，促使更多回頭客，「另類行銷策略，回頭客之一」、「賺翻了，買東西送可愛貓貓」、「原來是滿額贈啊」，也有網友開玩笑指小黑貓必定是想外出「放風」，可能已經計劃許久，可惜還是不成功，「店貓表示差一點就得逞了」、「黑貓表示：噓！老兄，安靜的帶我出去」、「他想偷偷跟着你回家過榮華富貴的生活」。

（nick850617@Threads）

延伸閱讀：

新蒲崗現貓鼠共融奇景！疑走失家貓　網民：對老鼠一啲殺傷力都冇

深水埗愛貓大叔　兌$500散紙後舉動震驚店主：放低兩嚿水畀隻貓

文章授權轉載自《香港01》

