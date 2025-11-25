聽新聞
0:00 / 0:00

冬令溫補若過頭 中醫師：恐急性發炎

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
天氣逐漸轉為寒冷，許多人開始吃麻油雞等冬令進補，中醫師賴睿昕提醒，進補類型多屬於「溫補」，應依個人身體做適度調整。圖／123RF
天氣逐漸轉為寒冷，許多人開始吃麻油雞等冬令進補，中醫師賴睿昕提醒，進補類型多屬於「溫補」，應依個人身體做適度調整。圖／123RF

天氣逐漸轉為寒冷，許多人開始吃麻油雞、燒酒雞、薑母鴨、十全藥補、羊肉爐等冬令進補，中醫師賴睿昕提醒，進補類型多屬於「溫補」，應依個人身體做適度調整，避免食用過度溫補食物，否則易讓身體狀態惡化，輕則嘴破、口乾、身體燥熱、頭暈等不適，嚴重可能加重體內黏膜急性發炎。

賴睿昕強調，食用冬令進補食材時，應依身體狀態適量食用。現代人多虛多火，可適度透過藥材調整至整體藥性「微溫」即可，常見補氣藥材有黃耆、黨參，滋陰養血藥材有枸杞、紅棗、熟地，溫性藥材有肉桂、龍眼肉、生薑，可搭配當令食材如大白菜、白蘿蔔、黑木耳、百合、玉米、豆腐、南瓜、馬鈴薯等進行烹煮，兼顧食物營養素及藥性來調補身體。

賴睿昕推薦，冬天食補「元氣雞湯」，具健脾補氣、溫腎養血功效，透過強健脾胃機能，提升人體後天營養及氣血，進一步提升免疫力，藥性平和，一般人較無特殊禁忌，若為素食者，可將雞肉改為菇類、蔬菜類及豆製品取代即可。

元氣雞湯食譜

藥材：

黃耆30克、白朮12克、炙甘草12克、黑豆10克、參鬚8克、枸杞6克、龍眼肉4克、陳皮4克、何首烏6克、肉桂6克、黑棗3顆

食材：

雞腿2支切塊、米酒、鹽巴適量

作法：

1.將藥材以清水沖洗，浸泡至水中1小時；雞腿肉洗淨後，將雞肉放入滾水汆燙去血水後撈起備用。

2.將雞肉放入浸泡的藥材水中，加水約1500cc，淹過藥材及雞肉，大火煮滾後轉小火，小火烹煮1小時，將雞肉燉煮軟爛。

3.關火後，蓋上蓋子悶約1至3小時，根據個人口味放入適量鹽巴即完成。

延伸閱讀

冬季小雪節氣麻油雞、薑母鴨進補 中醫師：勿過度 避免體內急性發炎

中藥太苦喝不下？中醫師公開「5密技」減苦味 用吸管一口喝掉最乾脆

「百萬小學堂」小西瓜長大成中醫師　網見近照：等比例長大

頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

相關新聞

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

菲律賓海面的熱帶性低氣壓TD30，今晚增強為「天琴」颱風，中央氣象署今晚9時30分表示，天琴颱風已生成，預計未來朝西北西...

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

未來1周將受到3波東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨最冷，低溫下探15度，...

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。該名遊客透露，他以為買到真材實料的...

街頭一路牌暖心？日本人感動讚「台灣人情味」 一票人搖頭：是警告

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書分享一張高雄街頭路牌照片，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，他讚嘆這展現出台灣...

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。