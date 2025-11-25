冬令溫補若過頭 中醫師：恐急性發炎

天氣逐漸轉為寒冷，許多人開始吃麻油雞、燒酒雞、薑母鴨、十全藥補、羊肉爐等冬令進補，中醫師賴睿昕提醒，進補類型多屬於「溫補」，應依個人身體做適度調整，避免食用過度溫補食物，否則易讓身體狀態惡化，輕則嘴破、口乾、身體燥熱、頭暈等不適，嚴重可能加重體內黏膜急性發炎。

賴睿昕強調，食用冬令進補食材時，應依身體狀態適量食用。現代人多虛多火，可適度透過藥材調整至整體藥性「微溫」即可，常見補氣藥材有黃耆、黨參，滋陰養血藥材有枸杞、紅棗、熟地，溫性藥材有肉桂、龍眼肉、生薑，可搭配當令食材如大白菜、白蘿蔔、黑木耳、百合、玉米、豆腐、南瓜、馬鈴薯等進行烹煮，兼顧食物營養素及藥性來調補身體。

賴睿昕推薦，冬天食補「元氣雞湯」，具健脾補氣、溫腎養血功效，透過強健脾胃機能，提升人體後天營養及氣血，進一步提升免疫力，藥性平和，一般人較無特殊禁忌，若為素食者，可將雞肉改為菇類、蔬菜類及豆製品取代即可。

元氣雞湯食譜

藥材：

黃耆30克、白朮12克、炙甘草12克、黑豆10克、參鬚8克、枸杞6克、龍眼肉4克、陳皮4克、何首烏6克、肉桂6克、黑棗3顆

食材：

雞腿2支切塊、米酒、鹽巴適量

作法：

1.將藥材以清水沖洗，浸泡至水中1小時；雞腿肉洗淨後，將雞肉放入滾水汆燙去血水後撈起備用。

2.將雞肉放入浸泡的藥材水中，加水約1500cc，淹過藥材及雞肉，大火煮滾後轉小火，小火烹煮1小時，將雞肉燉煮軟爛。

3.關火後，蓋上蓋子悶約1至3小時，根據個人口味放入適量鹽巴即完成。