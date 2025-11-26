雙腔無導線心律調節器 降感染機率

隨人口老化，國內愈來愈多病人發生心搏過緩等症狀，需接受治療，去年有7500位病人裝設心臟節律器，其中80%使用傳統有導線雙腔心臟節律器，雖可避免心房、心室跳動不同步問題，但易發生皮膚、血液感染等。台大醫院完成全台首批「雙腔無導線心律調節器」植入，病人心房與心室同步比率達95%以上，目前已完成臨床試驗，擬於本月底列入常規治療項目。

病友鄭小姐心跳偏慢，因癌症接受標靶、化療，誘發心律不整，醫師擔心使用心律不整藥物，會加劇心搏過緩問題，因此為她植入雙腔無導線心律調節器。鄭小姐說，她當時連爬樓梯都氣喘不已，在醫師建議下戴上智慧手錶監測，發現心跳曾慢到每分鐘只跳40下，生活、健康都受到影響，裝設儀器後，目前心跳恢復正常，找回生活節奏。

台大醫院心血管內科主治醫師劉言彬說，病竇症候群會導致病人心搏過緩，運動耐受性不佳，甚至昏厥；若為心臟房室傳導阻斷的病人，除心搏過緩症狀外，還會發生心臟驟停。這2類病人需要裝設心臟節律器治療，80%病人是植入傳統雙腔心臟節律器，也就是在病人胸前裝設導線並埋入電池，近年雖有無導線心臟節律器，但只裝在肌肉層較肥厚的心室，易發生心房、心室跳動不同步，使用病人僅3%。

台大醫院參與全球臨床試驗，期間為5位病人裝設心房、心室「雙腔無導線心律調節器」，劉言彬表示，目前病人追蹤情況良好，心臟功能改善，且胸部沒有疤痕、導線，病人日常生活較不受限，發生感染機率也降低，此項治療技術適合血管受損阻塞、高感染風險、胸前軟組織病變、多次更換導線等病人使用。

劉言彬說，健保僅給付無法使用傳統雙腔無導線心律調節器病人，使用心室無導線心律調節器，盼明年放寬給付雙腔無導線心律調節器，若不符給付規定病人，裝設心室無導線調節器需自費45萬元，心房、心室同時裝設，預估費用落在90萬元內。設備電量依使用情況，可用5至8年不等，屆時可移除重新裝設。