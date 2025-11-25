聽新聞
飯糰三度鎖喉 學會細嚼慢嚥

聯合報／ 文／悠然（桃園市）
吃紫米飯糰、豆皮壽司，也可能被噎到。圖／讀者悠然提供
吃紫米飯糰、豆皮壽司，也可能被噎到。圖／讀者悠然提供

我喜歡吃紫米飯糰、豆皮壽司、海苔壽司等。紫米屬未精製全穀類，富含膳食纖維、維生素B群與花青素，可增加飽足感並提供更多營養。因此，我常把它當早餐或午餐，加一杯牛奶或一碗蔬菜湯，營養全到位。

雖愛這些美食，但近年卻發生三次吃紫米飯糰、豆皮壽司，被噎到的痛苦事件。也許米粒太Q了，加上飢腸轆轆，吃進食物第一口就被噎到。

當時喉嚨卡住，吞不下也吐不出來，呼吸不順暢，連話也講不出來。我緊張的彎腰往前傾，用力咳、想把飯粒吐出來，但只吐出黏黏的唾液。趕緊到洗手間水槽前，將左拳頭放在肚臍上方，右手握住拳頭，然後彎腰並向內向上用力推壓腹部，喉嚨傾向水槽，經九牛二虎之力數度推壓後，終於吐出些許飯粒來。喉嚨那種難受狀，終於慢慢緩解。

噎到雖然沒事了，才發現身體緊張的出了一身汗來。想想這幾次噎到，彷彿與死神擦肩而過，簡直是夢魘。事件過後，我寧願讓肚子空空，不敢再進食，只能喝水，深怕再度噎到，直到幾小時後，才敢慢慢進食。

經這三次被噎到事件，時時自我提醒，年過古稀，身體的退化，連帶吞嚥功能都漸遲鈍、咀嚼力也變差，所以，吃東西不能過於急躁而狼吞虎嚥，要學著細嚼慢嚥，否則一不小心就會要命的。

