經濟誘因撐生育 學者：還需充分條件

各縣市生育獎勵金不斷加碼，全國生育數仍直直落，長期研究人口政策的台灣大學退休教授薛承泰直言，人口出生數未必與地方政府發生育獎勵金多寡有關聯，經濟誘因只是「必要條件」，還需「充分條件」。

「獎勵不斷競逐加碼，除非狠到給一棟房子，大家一定會考慮生，但只有短期效果，且不切實際。」薛承泰認為，經濟誘因只是「必要條件」，也就是說，誘因再怎麼增加，頂多只能支撐生育率不下降，但若沒有這經濟誘因可能會更慘。

薛承泰觀察全國近2年新生人口數與生育率趨勢，他說，台灣去年龍年比前一年虎年新生人口數低，沒想到今年更慘，預估比去年還會少18%。台北市去年之前，生育率還微幅上揚，與全台走勢有點背離，但今年也掉下來。

薛舉台灣過去人口政策為例，70年來，出生數僅有兩波上升，第一波是1976至1982年，當時生育數上揚，主要是嬰兒潮世代人口眾多，那段時間開始生育；第二波段在2011至2015年，當時生育數與生育率皆微幅上揚，前總統馬英九在2010年適時喊出「少子化是國安危機」，有鼓勵生育作用。

「生育獎勵金發不出去已是普遍現象。」對於救少子化解方，薛認為，背後還是在於政府、領導人是否重視家庭婚姻，是否讓年輕人對未來有信心，經濟、工作、養小孩，房價等都要能負擔，才能讓年輕人想生。總之，台灣人口結構快速老化，影響層面既深且廣，主要原因是生育率快速下降，其次才是壽命延長。

台大社會系特聘教授陳東升直指，「津貼雖可帶來刺激，但有天花板」，畢竟養兒育女是長久的事，育兒成本包括就學、保母、居住空間增加等，還有職場升遷、支持系統是否足夠等，政府應給更多支持，不能只有現金補助，要有實質性支持。