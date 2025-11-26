聽新聞
川廢調查頭前溪垃圾熱點 GPS抓集團濫倒

聯合報／ 記者江婉儀王駿杰黃羿馨戴永華李柏澔／連線報導

荒野保護協會最新川廢調查結果，大台北淡水河、新竹頭前溪垃圾量雖下降，卻有新垃圾熱點出現，新北市府表示，淡水河流域垃圾以塑膠相關製品為主，將持續源頭管控。至於蘭陽溪有八成垃圾集中冬山河出海口，縣府研判與「季節性」因素有關。

新北市環保局表示，一一四年川廢調查，淡水河流域有卅三萬九九五五公升垃圾，以塑膠相關製品為主，將持續推動各項源頭減量政策，減少一次性垃圾產生，搭配稽查管制手段、河岸廢棄物清除，降低河川廢棄物。

頭前溪出海口、國道三號橋下、鳳山溪右岸等三處成為新垃圾熱點。台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝說，發現許多塑膠垃圾，若政府無法從源頭推動垃圾減量與誘因，很難改變垃圾問題；頭前溪由經濟部水利署第二河川分署管理，分署長楊人傑昨說，二河局針對集團式偷倒垃圾採ＧＰＳ定位逮人，預防亂丟垃圾。頭前溪及其支流權責複雜，已成立跨機關平台，提升整體清理效率。針對新垃圾熱點，將與地方政府確認位置與權責，同步規畫防治措施。

新竹市環保局指出，為降低頭前溪汙染，設置垃圾攔截設施三處，並在舊社大橋旁湳雅取水口，設置水質自動連續監測系統。

宜蘭縣環保局指出，將持續請相關海岸權管單位加強垃圾清理頻率，並強化宣導民眾勿棄置垃圾。

