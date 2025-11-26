聽新聞
山豬危害竹苗農作 學者：有配套才能獵捕

聯合報／ 記者范榮達郭政芬／連線報導

竹苗山區山豬危害，農民盼除之而後快。苗栗縣府建議比照外來種獵殺移除，新竹縣府也贊同。台灣野豬研究專家、屏東科技大學兼任助理教授吳幸如認為，獵捕移除具可行性，但須有類似捕蜂捉蛇機制的配套措施，才能師出有名。

新竹果樹產銷班長陳吟珍說，部落獵人老化，年輕人缺乏捕抓技術，結果山豬數量愈多，農損也愈大。苗栗老農表示，務農看天吃飯，還得看山豬獼猴等野生動物，實在難為，但他不贊成使用電圍網或獵殺，擔心有危險。

「山豬危害是世界共同難解的題目。」吳幸如說，苗栗山豬多數是野豬與家豬雜交，體型較大，不像純種野豬這麼野，牠們靠近田邊，嗅覺特別靈敏，還可以聞到地下一點五公尺的地瓜、芋頭。

吳幸如認為，移除山豬是防治重要工作，籠具幾乎誘捕不到，獵捕移除是可行的，日本有獵友會除害的模式，台灣目前捕蜂捉蛇委由民間團體執行，山豬也可以比照，透過制度認證，再依移除數量或地區計費。

不過，以獵槍移除山豬有法律疑慮。吳幸如說，依據動保法不得傷害動物，野保法規定若危害生命或作物則可獵捕，都是農業部主管法條，各地執法尺度不一，加上農民多老邁，該如何委託私人或團體獵捕，需要有制度設置，才能師出有名。

專家提醒，野生動物嘗到甜頭，廢棄果園農地常成為野生動物樂園，不要任意棄置果實，以免吸引山豬，農作周邊要有圍籬，不能有破口，最好設陷阱自保，以免山豬一來再來。

