山豬毀農作 苗栗籲比照埃及聖䴉移除

竹苗山區野生山豬肆虐，不僅破壞農產，還侵門踏戶破壞農地果樹，農民恨得牙癢癢的。苗栗縣府提議，山豬問題非苗栗獨有，建議全國有一致作法，比照外來種埃及聖䴉、綠鬣蜥等模式，由合作獵人獵殺移除。林保署新竹分署表示，山豬危害農作應該針對受害區域對症下藥，曾提供包含獵捕在內的多元防治指引供縣府參考，地方政府本即是保育主管機關，有意執行獵捕依法即可辦理。

林保署也表示，埃及聖䴉是外來入侵種，須在最短時間內清零，而山豬為本土野生動物，不能不分青紅皂白通殺。地方政府為野生動物保育法明訂的主管機關，依野保法規定，山豬不是保育類，如危害農作，農民可逕予獵捕或宰殺，亦可報通地方政府委託專業人士進行區域性捕捉並人道處理。

苗栗縣府上月透過桃竹竹苗區域平台提案，縣內農地八成為山坡地，山豬危害農作、入侵民宅通報增加，因山豬力大凶猛，非農民可單獨抵抗捕捉，目前採籠具或改良式獵具，但山豬警覺性高，誘捕效果差，建議中央統一獵捕。新竹縣府也支持提案。

苗栗縣農業處表示，去年至今受理八件山豬危害通報，遍及頭份、苑裡、公館、銅鑼、三義等地，受害農作包含玉米、地瓜、竹筍及柑橘、葉菜等，甚至有山豬侵入民宅偷吃飼料。

百大青農張智傑在銅鑼鄉約三公頃田地，今年都慘遭山豬危害，部分田區玉米啃食殆盡，心血全毀。今年三月間，張智傑透過林保署新竹分署由獵人協助放置改良式套索，成功捕捉到三隻山豬，縣府農業處長陳樹義當時受訪時表示第一時間動保團體就要求放生，一度讓張智傑相當無奈。

苗栗縣農業處表示，林保署二○一九年啟動合作獵人移除埃及聖䴉計畫，綠鬣蜥也透過移除成功減量，建議林保署依上述模式，以合作獵人移除山豬危害，因此問題非苗栗獨有，應有全國一致性作法。

林保署新竹分署回應，已提供地方政府野生獸類危害防治方案，包含電圍網、驅離槍、爆竹、聲音驅趕器、獵捕等多元方式；地方若評估應採獵捕移除，依權責可自行執行。林保署也表示，地方就轄內野生動物農害應因地制宜協助農民防治，中央持續都有提供多元防治指引建議與經費補助，共同協助農民防治山豬危害農作。