聽新聞
0:00 / 0:00

河川廢棄物調查 免洗食器最多

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
荒野保護協會25日發表河川廢棄物調查成果，首進東部流域調查蘭陽溪流域。記者黃義書／攝影
荒野保護協會25日發表河川廢棄物調查成果，首進東部流域調查蘭陽溪流域。記者黃義書／攝影

荒野保護協會昨公布最新河川廢棄物快篩調查成果，針對宜蘭蘭陽溪、新竹頭前溪及大台北淡水河進行調查，發現一次性飲食塑膠廢棄物仍是主要河川廢棄物類型，其中大台北淡水河、新竹頭前溪為複檢，整體垃圾量雖有下降，但仍有新的垃圾熱點出現；蘭陽溪則有八成垃圾集中在冬山河出海口等非人口密集生活區域。

荒野保護協會海洋專員徐曉珺表示，今年首度執行蘭陽溪河岸段，包含宜蘭河、蘭陽溪、羅東溪、冬山河及出海口全長一五二公里調查，總計發現卅點七萬公升的垃圾，以每袋十四公升垃圾換算，河岸段平均每公里八十一袋垃圾，汙染程度為Ｃ級「稍髒」，海岸段平均每公里三八四袋垃圾，汙染程度達級「髒亂」，尤須留意漁業活動廢棄物。

徐曉珺還提到，垃圾熱點部分，有八成垃圾集中於冬山河出海口、冬山河上游及羅東溪上游等河段，即使非人口密集生活區域，仍可見不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋散落，並有惡意棄置成袋垃圾、衣物與家具等傾倒堆積，甚至發現過往漁業活動、營建工程所留廢棄物藏匿。

新竹頭前溪部分，今年複查河岸段包含油羅溪、上坪溪、頭前溪、舊港橋下、豆子埔溪、鳳山溪及出海口，全長二○五公里範圍，發現流域垃圾總量降至五十點七萬公升，減幅高達百分之六十三，然而也出現新的垃圾熱點，集中分布頭前溪出海口、國道三號橋下及鳳山溪右岸，而河岸段的一次性飲食塑膠廢棄物仍占大宗，如塑膠瓶罐容器、塑膠袋、免洗餐具等。

大台北淡水河部分，明志科技大學通識教育中心講師陳志霖表示，今年調查範圍擴大為河岸段全長三五三點五公里，總計發現卅三點九萬公升垃圾，平均每公里約七十八點七袋垃圾，一次性飲食塑膠廢棄物同樣是主要垃圾類型。

延伸閱讀

新竹頭前溪垃圾量大減63% 二河分署推源頭教育、加強查緝

川廢快篩調查 蘭陽溪、頭前溪、淡水河仍有新垃圾熱點

河川廢棄物調查 公私協力促進垃圾減量、垃圾熱點改善

日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

相關新聞

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

菲律賓海面的熱帶性低氣壓TD30，今晚增強為「天琴」颱風，中央氣象署今晚9時30分表示，天琴颱風已生成，預計未來朝西北西...

主題公園夯 頻傳遊具受損、遊客傷

彰化縣在埤頭鄉打造第17座主題式共融公園，昨正式啟用。縣府統計，全縣兒少公共遊具意外中，以溜滑梯事故最多。縣長王惠美特地...

健康主題館／自律神經失調 中醫3招調節身心

現代人生活、工作壓力大，一旦出現頭痛、胸悶、腹痛等不適症狀時，常是自律神經失調引起。中醫師吳宛容表示，引發自律神經失調的...

經濟誘因撐生育 學者：還需充分條件

各縣市生育獎勵金不斷加碼，全國生育數仍直直落，長期研究人口政策的台灣大學退休教授薛承泰直言，人口出生數未必與地方政府發生...

川廢調查頭前溪垃圾熱點 GPS抓集團濫倒

荒野保護協會最新川廢調查結果，大台北淡水河、新竹頭前溪垃圾量雖下降，卻有新垃圾熱點出現，新北市府表示，淡水河流域垃圾以塑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。