廚餘養豬政策 傳將禁家戶廚餘

聯合報／ 記者李柏澔李成蔭／台北報導

廚餘新政近期對外說明。行政院長卓榮泰昨表示，廚餘政策正做全面檢討，其中廚餘是否變安全飼料，會在半個月內有決定。據了解，目前計畫禁止家事廚餘養豬，事業廚餘則維持允許。對此，豬農直言，家戶廚餘來源複雜、風險較高，一定得排除在可餵豬的選項之外，希望廚餘養豬的問題能盡早塵埃落定。

環境部長彭啓明表示，各縣市對養豬廚餘的做法不一，有七縣市贊成禁止廚餘養豬，但也有縣市希望逐步落日，在這樣的情況下，有共同基調再變成全國政策會比較好，近日會再和各縣市協調，最快下周正式對外公布政策結果。

彭啓明說，經專家評估，焚化爐焚燒一成以下廚餘，不會產生戴奧辛，如果再加上推動廚餘減量，並提升生質能、堆肥、養黑水虻等去化量能，相信可以解決廚餘去化問題，但現在馬上禁止廚餘養豬，去化將面臨很大壓力，期盼有個落日時間。

不過知情人士透露，相關部會都有提出廚餘養豬版本，包含直接禁止、維持廚餘養豬等，其中有個版本是禁止家事廚餘養豬，僅事業廚餘維持允許，原因在於家戶廚餘是公認非洲豬瘟傳播風險最高的途徑，從風險、防疫、科學等角度來看，如果家戶廚餘優先防範，非洲豬瘟傳染的風險會降低許多，行政院將會做出最後決定。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，家戶廚餘風險高，一定得排除在可餵豬的選項之外，或是廚餘透共共同蒸煮、飼料化等方式，希望中央盡快推出最適合的方式。

廚餘 非洲豬瘟

