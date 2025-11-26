新生兒篩檢 最快明年納罕病SMA

罕病發生率極低，但一旦罹病，卻是一生嚴峻考驗。現行政府補助廿一項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，其中十八項為罕見疾病，國健署宣布，最快明年下半年「脊髓性肌肉萎縮症」（ＳＭＡ）將納入新生兒篩檢項目，龐貝氏症將會是下個優先評估重點。

國健署長沈靜芬表示，ＳＭＡ是一種遺傳疾病，為嬰兒死於先天性異常的首位疾病，病童逐漸肌肉無力、萎縮，雖然不會影響智力發展，但因運動神經元受損，無法正常控制肌肉，而影響呼吸功能，需要長期使用呼吸器。患者愈年輕發病，症狀愈嚴重，如在二歲前發病，死亡率高達百分之八十。

「ＳＭＡ將是國健署優先列入補助的新生兒篩檢項目之一，內部已經完成效益評估。」沈靜芬說，ＳＭＡ納入篩檢還包括後續衛教指引、照護措施等配套措施，預定整個篩檢計畫最快明年下半年度開始執行。預估每年需編列近一億元經費，受惠新生兒人數約十二至十三萬人。

國健署自二○一七年起積極推動「罕見疾病照護服務計畫」。國健署婦幼健康組長林宇旋表示，目前累積服務八六○○多個罕病家庭。