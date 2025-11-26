聽新聞
0:00 / 0:00

新生兒篩檢 最快明年納罕病SMA

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

罕病發生率極低，但一旦罹病，卻是一生嚴峻考驗。現行政府補助廿一項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，其中十八項為罕見疾病，國健署宣布，最快明年下半年「脊髓性肌肉萎縮症」（ＳＭＡ）將納入新生兒篩檢項目，龐貝氏症將會是下個優先評估重點。

國健署長沈靜芬表示，ＳＭＡ是一種遺傳疾病，為嬰兒死於先天性異常的首位疾病，病童逐漸肌肉無力、萎縮，雖然不會影響智力發展，但因運動神經元受損，無法正常控制肌肉，而影響呼吸功能，需要長期使用呼吸器。患者愈年輕發病，症狀愈嚴重，如在二歲前發病，死亡率高達百分之八十。

「ＳＭＡ將是國健署優先列入補助的新生兒篩檢項目之一，內部已經完成效益評估。」沈靜芬說，ＳＭＡ納入篩檢還包括後續衛教指引、照護措施等配套措施，預定整個篩檢計畫最快明年下半年度開始執行。預估每年需編列近一億元經費，受惠新生兒人數約十二至十三萬人。

國健署自二○一七年起積極推動「罕見疾病照護服務計畫」。國健署婦幼健康組長林宇旋表示，目前累積服務八六○○多個罕病家庭。

新生兒 篩檢 罕見疾病

延伸閱讀

連江縣拚提高生育率 115年起第4胎以上補助15萬

好消息！宜蘭縣宣布明年生育補助提高到2萬、產檢交通費調升3千元

宜蘭擬提高生育津貼到2萬元、產檢交通費3000元

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

相關新聞

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

菲律賓海面的熱帶性低氣壓TD30，今晚增強為「天琴」颱風，中央氣象署今晚9時30分表示，天琴颱風已生成，預計未來朝西北西...

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

未來1周將受到3波東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨最冷，低溫下探15度，...

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。該名遊客透露，他以為買到真材實料的...

街頭一路牌暖心？日本人感動讚「台灣人情味」 一票人搖頭：是警告

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書分享一張高雄街頭路牌照片，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，他讚嘆這展現出台灣...

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。