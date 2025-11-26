聽新聞
0:00 / 0:00

蘇丹紅化粧品再增2項 食藥署重罰500萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

國內爆發首宗蘇丹紅汙染化粧品案件，衛福部食藥署昨公布最新檢驗報告，疑慮產品增加兩項，從十八項變成廿項，副署長王德原表示，將重罰原料供應業者「亦鴻有限公司」五百萬元。另要求業者十四日內完成市售疑慮產品回收，違者可處一萬元至一百萬元罰鍰。

昨新增疑慮品項為恬雅生物科技「辣木酵母煥顏緊緻面膜」，共召回五六九八盒封存；益通泰商業產品「Dr.future長泰健康超微導法拉力膜」，共追回二六一盒，地方衛生局處持續追查已售產品流向。

食藥署公布其他疑慮產品及其批號，民眾若持有相關產品，可向業者申請退貨。

歐萊德男用養髮液序號「01103999B09-5411」，追回六九二盒；未來美「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」一百及八十毫升裝，序號「TE414、TE624、TE815」，追回一六三五罐；無患子「古寶亮澤修護潤唇膏」序號「125D12」，追回五九七七支；植肌生技「炫彩粉漾潤唇膏—○一淡粉」序號「125G07」追回七二○○支。

軒郁「琥珀微臻逆齡緊致膠囊」五十六顆裝及八顆裝，序號「POI010001」分別追回一七○二、一三八一件；綠藤生機「專心護唇油—莓紅版」序號「M25062702」追回七一六罐；豐姿妍麗「傳明酸嫩白清乳霜」序號「ＭＦＧ：20251104KDA1」追回九六四件。

蘇丹紅 食藥署

延伸閱讀

20項化粧品含蘇丹紅 食藥署重罰原料商500萬元

印尼高麗菜芬普尼超標近1.5噸全數退運消火 法國乾酪檢出大腸桿菌超標

化妝品原料含蘇丹紅！台南業者遭波及…主動下架5977支潤唇膏

第二波蘇丹紅化妝品檢驗 歐萊德、綠藤生技14家業者、18項產品出包

相關新聞

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

菲律賓海面的熱帶性低氣壓TD30，今晚增強為「天琴」颱風，中央氣象署今晚9時30分表示，天琴颱風已生成，預計未來朝西北西...

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

未來1周將受到3波東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨最冷，低溫下探15度，...

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。該名遊客透露，他以為買到真材實料的...

街頭一路牌暖心？日本人感動讚「台灣人情味」 一票人搖頭：是警告

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書分享一張高雄街頭路牌照片，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，他讚嘆這展現出台灣...

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。