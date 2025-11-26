聽新聞
蘇丹紅化粧品再增2項 食藥署重罰500萬
國內爆發首宗蘇丹紅汙染化粧品案件，衛福部食藥署昨公布最新檢驗報告，疑慮產品增加兩項，從十八項變成廿項，副署長王德原表示，將重罰原料供應業者「亦鴻有限公司」五百萬元。另要求業者十四日內完成市售疑慮產品回收，違者可處一萬元至一百萬元罰鍰。
昨新增疑慮品項為恬雅生物科技「辣木酵母煥顏緊緻面膜」，共召回五六九八盒封存；益通泰商業產品「Dr.future長泰健康超微導法拉力膜」，共追回二六一盒，地方衛生局處持續追查已售產品流向。
食藥署公布其他疑慮產品及其批號，民眾若持有相關產品，可向業者申請退貨。
歐萊德男用養髮液序號「01103999B09-5411」，追回六九二盒；未來美「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」一百及八十毫升裝，序號「TE414、TE624、TE815」，追回一六三五罐；無患子「古寶亮澤修護潤唇膏」序號「125D12」，追回五九七七支；植肌生技「炫彩粉漾潤唇膏—○一淡粉」序號「125G07」追回七二○○支。
軒郁「琥珀微臻逆齡緊致膠囊」五十六顆裝及八顆裝，序號「POI010001」分別追回一七○二、一三八一件；綠藤生機「專心護唇油—莓紅版」序號「M25062702」追回七一六罐；豐姿妍麗「傳明酸嫩白清乳霜」序號「ＭＦＧ：20251104KDA1」追回九六四件。
