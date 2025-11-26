直聘移工看護 雇主：不適任卻難解約

有民眾透過直聘制度聘僱看護移工，事後發現移工態度不佳，想申請廢聘卻被要求「自行蒐證」，雇主協會為此呼籲勞動部建立「看護不適任快速解約」等機制。不過台灣國際勞工協會則認為，問題癥結在媒合管道不順暢、移工資訊不透明，在媒合過程中無法適切配對，不論仲介或直聘都會出現類似問題。

為了簡化雇主引進程序與移工經濟負擔，勞動部自二○○八年起成立直聘中心，鼓勵雇主自行聘僱外國人。不過台灣失能者家庭暨勘護雇主國際協會昨和家屬一同召開記者會。雇主王先生表示，七月透過直聘中心聘僱印尼籍看護工，聘僱後母親面臨種種照護缺失，十月初即向直聘中心與新北市勞工局申請廢聘，卻僅獲回覆「請再溝通、請再蒐證」。

王先生說，直到十一月六日，母親親自致電勞工局泣訴「再不處理我可能會被害死」，勞工局才緊急排定調解。第一次調解會卻因ＮＧＯ團體指導看護缺席而流會，至今仍無法終止契約。看護態度反而更加強硬，讓全家身心俱疲。

雇主協會執行長童文薰指出，當勞資爭議發生時，直聘制度毫無快速處理機制，讓雇主權益完全懸空，身兼安置中心的勞團一旦介入，更常使爭議更趨複雜難解。協會要求建立「看護不適任快速解約機制」，確保長者生命安全。

台灣國際勞工協會昨參加此案的調解會，指該案問題在於溝通不良和語言問題，移工用自己的照顧方式盡責，但不被受照顧者理解，此案送勞工局後，被認為並不構成迅速送回國的條件。

台灣國際勞工協會強調，此種溝通不良的狀態，不論仲介或直聘都會出現，並反問台灣勞工適用「不適任快速解約」制度嗎？如果本勞不適用，為什麼移工可這樣對待？

勞動部回應，本案考量涉及勞資爭議，如經地方勞工主管機關認定移工涉有違反老人福利法等，將依法廢止許可並限令移工出國。如認勞雇爭議情節單純，經協調雙方合意終止聘僱關係者，亦廢止聘僱許可，同意雇主遞補新移工。