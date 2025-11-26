聽新聞
0:00 / 0:00

直聘移工看護 雇主：不適任卻難解約

聯合報／ 記者陳宛茜劉懿萱／台北報導
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨在立法院舉行記者會，質疑現行直聘制度一但遇到勞資糾紛，幾乎無能處理。記者林伯東／攝影
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨在立法院舉行記者會，質疑現行直聘制度一但遇到勞資糾紛，幾乎無能處理。記者林伯東／攝影

有民眾透過直聘制度聘僱看護移工，事後發現移工態度不佳，想申請廢聘卻被要求「自行蒐證」，雇主協會為此呼籲勞動部建立「看護不適任快速解約」等機制。不過台灣國際勞工協會則認為，問題癥結在媒合管道不順暢、移工資訊不透明，在媒合過程中無法適切配對，不論仲介或直聘都會出現類似問題。

為了簡化雇主引進程序與移工經濟負擔，勞動部自二○○八年起成立直聘中心，鼓勵雇主自行聘僱外國人。不過台灣失能者家庭暨勘護雇主國際協會昨和家屬一同召開記者會。雇主王先生表示，七月透過直聘中心聘僱印尼籍看護工，聘僱後母親面臨種種照護缺失，十月初即向直聘中心與新北市勞工局申請廢聘，卻僅獲回覆「請再溝通、請再蒐證」。

王先生說，直到十一月六日，母親親自致電勞工局泣訴「再不處理我可能會被害死」，勞工局才緊急排定調解。第一次調解會卻因ＮＧＯ團體指導看護缺席而流會，至今仍無法終止契約。看護態度反而更加強硬，讓全家身心俱疲。

雇主協會執行長童文薰指出，當勞資爭議發生時，直聘制度毫無快速處理機制，讓雇主權益完全懸空，身兼安置中心的勞團一旦介入，更常使爭議更趨複雜難解。協會要求建立「看護不適任快速解約機制」，確保長者生命安全。

台灣國際勞工協會昨參加此案的調解會，指該案問題在於溝通不良和語言問題，移工用自己的照顧方式盡責，但不被受照顧者理解，此案送勞工局後，被認為並不構成迅速送回國的條件。

台灣國際勞工協會強調，此種溝通不良的狀態，不論仲介或直聘都會出現，並反問台灣勞工適用「不適任快速解約」制度嗎？如果本勞不適用，為什麼移工可這樣對待？

勞動部回應，本案考量涉及勞資爭議，如經地方勞工主管機關認定移工涉有違反老人福利法等，將依法廢止許可並限令移工出國。如認勞雇爭議情節單純，經協調雙方合意終止聘僱關係者，亦廢止聘僱許可，同意雇主遞補新移工。

移工 看護 雇主 溝通

延伸閱讀

批直聘中心亂象多勞動部變「外勞部」 雇主協會提5大訴求

雇主協會指直聘亂象系統性失敗 提五大改革訴求

直聘外籍看護怠工難解聘 雇主協會提5訴求促修法保障

影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

相關新聞

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

菲律賓海面的熱帶性低氣壓TD30，今晚增強為「天琴」颱風，中央氣象署今晚9時30分表示，天琴颱風已生成，預計未來朝西北西...

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

未來1周將受到3波東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨最冷，低溫下探15度，...

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。該名遊客透露，他以為買到真材實料的...

街頭一路牌暖心？日本人感動讚「台灣人情味」 一票人搖頭：是警告

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書分享一張高雄街頭路牌照片，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，他讚嘆這展現出台灣...

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。