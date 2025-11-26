聽新聞
直聘移工看護手續太繁瑣 勞團促精簡流程

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

直聘制度在台推動多年，有雇主青睞，也有雇主抱怨申請流程複雜、法規繁瑣。台灣國際勞工協會表示，聘僱家事移工的規定多如牛毛，不能歸咎直聘中心，問題出在移工聘僱過程太繁瑣，政府該做的是精簡聘僱流程、協調各部統一窗口處理，讓需要家事移工的雇主可以在不假手他人的狀態下處理。

實際上，雇主如果透過直聘制度自行聘用外籍看護工，好處是不用仲介公司介入，省去一筆仲介費，然而前端的申請手續，包括申請、語言訓練、基本照顧訓練等；後端的管理，如安排看護體檢等，全都要自己來，甚至還要自己處理勞資糾紛，繁複的程序，也一直讓直聘制度使用率偏低。

一位不具名的學者表示，移工不能迅速解約、手續繁瑣，跟直聘制度一點關係都沒有。但他也認同家事移工不適用直聘制度，因為聘僱手續過度繁瑣，單一雇主難以應對；而受限個資法，移工的資訊無法透明，直聘中心光是媒合適合的移工和雇主就很困難，這也是直聘制度在台灣很難推廣的主因。

該學者提到，直聘只是聘僱移工的另一種管道，支持仲介和直聘兩種制度並存，讓雇主各取所需產生良性競爭。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會執行長童文薰指出，直聘中心的規定多如牛毛，一般家庭難以負擔，勞動部該做的是做好淘汰不良仲介的制度，讓優質的仲介來服務。

勞動部表示，目前正委託專業律師團隊編製「家事移工雇主協助手冊」，指導雇主與所聘僱家事移工日常生活對應。

