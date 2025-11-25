快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。圖／AI生成
台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。圖／AI生成

台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。該名遊客透露，他以為買到真材實料的蟹肉棒，卻發現口味與想像落差甚大，甚至直言「被騙了」，引發網友笑回「太天真」。

該名日本遊客在Threads分享指出，他此行品嘗不少台灣道地小吃，期間在夜市看到攤商販售「蟹肉棒」，且招牌印有螃蟹圖案，並標榜「日本空運、品質保證、帝王蟹肉棒」，讓他感到相當驚訝，因而決定買下一份試試。

他坦言，當時也意識到以該價格應難以買到真正蟹肉，但仍抱著好奇心購入品嘗，沒想到試吃後味道與預期落差不小，讓他直呼失望，並建議攤商招牌應清楚標示為「普通蟹肉棒」，避免讓人誤以為是高級蟹肉製品。

儘管有踩雷經驗，該名遊客也分享對多項台灣美食的良好印象，他大讚碗粿口味出色，雖然上桌時叉子直接插入中央的方式讓他相當驚訝。另外，木瓜牛奶的濃郁風味也令他意外喜歡；至於期待已久的蔥油餅，他原以為塗抹的是辣醬，品嘗後卻發現並不辛辣，直呼「第一次吃，是好味道」。

該貼文被轉至PTT後，多數網友直言店家並未誤導，強調招牌上明確標示「帝王蟹『風味』蟹肉棒」，屬於常見加工食品，並非真蟹肉。有網友指出，「有寫風味了，怎麼會誤會」、「這價格不可能是帝王蟹」、「蟹肉棒本來就是日本發明的風味食品」，更有人提到日本黑門市場也能吃到類似產品，認為該名遊客是太過認真才會踩雷。

也有網友進一步解釋，蟹肉棒本身多屬魚漿製品，日本也很常見，與魚丸、竹輪等同屬加工食品，並非真正蟹肉。有網友補充指出，該名日本遊客的重點並非質疑風味標示，而是認為既是一般風味蟹肉棒，店家卻特別強調帝王蟹風味，容易讓消費者以為品質更高，若能標示更清楚，或許就不會引發誤會。

夜市 日本 美食 味道 攤商 小吃 PTT Threads 螃蟹 消費者
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

相關新聞

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

菲律賓海面的熱帶性低氣壓TD30，今晚增強為「天琴」颱風，中央氣象署今晚9時30分表示，天琴颱風已生成，預計未來朝西北西...

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

未來1周將受到3波東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨最冷，低溫下探15度，...

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。該名遊客透露，他以為買到真材實料的...

街頭一路牌暖心？日本人感動讚「台灣人情味」 一票人搖頭：是警告

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書分享一張高雄街頭路牌照片，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，他讚嘆這展現出台灣...

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。