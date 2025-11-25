台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。該名遊客透露，他以為買到真材實料的蟹肉棒，卻發現口味與想像落差甚大，甚至直言「被騙了」，引發網友笑回「太天真」。

該名日本遊客在Threads分享指出，他此行品嘗不少台灣道地小吃，期間在夜市看到攤商販售「蟹肉棒」，且招牌印有螃蟹圖案，並標榜「日本空運、品質保證、帝王蟹肉棒」，讓他感到相當驚訝，因而決定買下一份試試。

他坦言，當時也意識到以該價格應難以買到真正蟹肉，但仍抱著好奇心購入品嘗，沒想到試吃後味道與預期落差不小，讓他直呼失望，並建議攤商招牌應清楚標示為「普通蟹肉棒」，避免讓人誤以為是高級蟹肉製品。

儘管有踩雷經驗，該名遊客也分享對多項台灣美食的良好印象，他大讚碗粿口味出色，雖然上桌時叉子直接插入中央的方式讓他相當驚訝。另外，木瓜牛奶的濃郁風味也令他意外喜歡；至於期待已久的蔥油餅，他原以為塗抹的是辣醬，品嘗後卻發現並不辛辣，直呼「第一次吃，是好味道」。

該貼文被轉至PTT後，多數網友直言店家並未誤導，強調招牌上明確標示「帝王蟹『風味』蟹肉棒」，屬於常見加工食品，並非真蟹肉。有網友指出，「有寫風味了，怎麼會誤會」、「這價格不可能是帝王蟹」、「蟹肉棒本來就是日本發明的風味食品」，更有人提到日本黑門市場也能吃到類似產品，認為該名遊客是太過認真才會踩雷。

也有網友進一步解釋，蟹肉棒本身多屬魚漿製品，日本也很常見，與魚丸、竹輪等同屬加工食品，並非真正蟹肉。有網友補充指出，該名日本遊客的重點並非質疑風味標示，而是認為既是一般風味蟹肉棒，店家卻特別強調帝王蟹風味，容易讓消費者以為品質更高，若能標示更清楚，或許就不會引發誤會。