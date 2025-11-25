快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

氣象署與澎縣府合作 澎湖花火節推專屬天氣預報

中央社／ 台北25日電
明年的澎湖花火節，氣象署將提供精緻化氣象資訊。圖╱澎湖縣府提供
明年的澎湖花火節，氣象署將提供精緻化氣象資訊。圖╱澎湖縣府提供

氣象署今天與澎湖縣政府簽署合作備忘錄，強化澎湖農漁業、防災、交通運輸及觀光遊憩活動所需的海氣象資訊；針對明年的澎湖花火節，氣象署也將提供精緻化氣象資訊。

中央氣象署今天發布新聞稿表示，氣象署與澎湖縣政府簽訂合作備忘錄（MOU），共同面對全球暖化在澎湖及鄰近海域帶來的氣候變遷挑戰。透過雙方資料共享及互惠合作，提供海氣象早期預警資訊，以利當地提前部署防減災作為，減少生命財產損失，強化澎湖的氣候韌性及永續發展。

氣象署指出，澎湖地理與港灣地形的條件優越，箱網養殖漁業產值位居全國之冠，同時是世界最美麗海灣組織會員之一，近年也極力推動觀光為重要亮點產業。然而在全球暖化及氣候變遷影響下，極端天氣發生頻繁，造成漁獲量不穩定，衝擊漁民的生計，也影響在地的交通營運及旅遊品質。

氣象署表示，今年7月颱風丹娜絲為澎湖帶來強風豪雨，造成部分交通受阻與災損，透過簽署合作備忘錄，將可強化澎湖鄰近海域海氣象監測與預報資訊服務，提升地方氣候韌性、促進永續營運。

氣象署長呂國臣表示，將協助增設波浪式浮球站、船舶觀測、閃電偵測站等海氣象監測設備，並發展高解析度波潮流、海溫預報技術，強化澎湖縣農漁業、防災、交通運輸及觀光遊憩活動所需的海氣象資訊。

特別是針對2026澎湖國際海上花火節活動，氣象署也將與澎湖縣政府合作，提供精緻化氣象資訊，協助澎湖縣政府加強活動安全與遊客服務，讓民眾即時掌握天氣、安心參與。

呂國臣提到，每年將定期與澎湖縣政府合作辦理推廣與宣導活動，拓展海氣象資訊的在地化應用與宣導，提升在地公私部門對氣候風險的認知與應變能力，守護澎湖在地居民及遊客的安全。

澎湖縣長陳光復表示，氣象資訊在推動澎湖農業及漁業發展扮演重要角色，此次與氣象署攜手合作，將可藉由最尖端的氣象科技獲取更精準的氣象、海象預測服務，進而強化氣候調適及災防韌性，讓澎湖農漁民安心，促進產業再升級。

澎湖縣 氣象署 氣象資訊
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

澎縣府攜手氣象署 簽「寒害預警服務」合作備忘錄

澎湖查獲900多斤K他命 重兵壓陣跨海運到高雄銷毀

鼓勵民眾國旅 多處觀光亮點場域推免費入園

內政部舉辦防災論壇 劉世芳：防災已不再是單一部門責任

相關新聞

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

菲律賓海面的熱帶性低氣壓TD30，今晚增強為「天琴」颱風，中央氣象署今晚9時30分表示，天琴颱風已生成，預計未來朝西北西...

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

未來1周將受到3波東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨最冷，低溫下探15度，...

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

台灣夜市美食種類繁多，是國內外旅客必逛景點，近日卻有日本遊客在社群分享逛夜市的「踩雷經驗」。該名遊客透露，他以為買到真材實料的...

街頭一路牌暖心？日本人感動讚「台灣人情味」 一票人搖頭：是警告

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書分享一張高雄街頭路牌照片，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，他讚嘆這展現出台灣...

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。