國研院捐贈中央大學地科院氣象雷達 有助防救災

國研院海洋中心的雙偏極化都卜勒氣象雷達，長期為山區降雨觀測、颱風與豪雨研究提供重要資料，隨著階段性任務完成，國研院海洋中心將此氣象雷達捐給中央大學地科院，將補強現行雷達網於北台灣、中高海拔地區的觀測解析度，有助提升防救災應變能力。

國研院今天透過新聞稿說明，此雙偏極化都卜勒氣象雷達位在高雄市杉林區，為國內災害氣象研究的重要觀測基礎，隨原有階段性觀測任務告一段落，為使科研資源持續發揮價值，並深化國內氣象觀測能量，將其捐贈給國立中央大學地球科學院，象徵國家級科研儀器功能延伸。

國研院表示，雷達預計明年上半年完成搬遷，安裝於中央大學校園內，未來運轉後，以其位處北台灣、鄰近人口密集區及重要水庫集水區等地理優勢，將能更完整監測由台灣北方海域移入陸地的東北季風降雨、梅雨鋒面及夏季強對流系統，進一步補強現行雷達網於北台灣及中高海拔地區的觀測解析度，有助提升豪雨事件的短時預報與防救災應變能力。

國研院強調，此系統除了支援中央大學相關課程與科研發展之外，也將持續與國內氣象及防救災單位合作，透過即時資料應用及分析模式整合，將成果回饋社會，強化國家層級氣象科技韌性。