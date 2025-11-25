快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「天琴」颱風路徑潛勢預報。圖擷自中央氣象署
「天琴」颱風路徑潛勢預報。圖擷自中央氣象署

菲律賓海面的熱帶性低氣壓TD30，今晚增強為「天琴」颱風，中央氣象署今晚9時30分表示，天琴颱風已生成，預計未來朝西北西方向移動，對台灣無直接影響。

氣象署表示，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，於今日晚8時發展為輕度颱風「天琴」，預測未來朝西北西方向移動，對台灣無直接影響。

氣象署預報員黃恩鴻表示，盡管天琴颱風對台灣無直接影響，但明（26日）至周五可能會為東半部、恆春半島帶來長浪，而明晚至周四受其外圍中層水氣北移，降雨機率增加。

明天晚間至周四（26、27日）受到第2波東北季風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，加上天琴颱風外圍中層水氣北移，南部、中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲的天氣。

