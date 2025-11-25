台北101攜手策展人 藝術作品進駐辦公場域
讓藝術落實於生活中，策展人胡朝聖與台北101合作，並由王怡茹協同策展「The Pulse of the City：城市心脈動」，讓繪畫、雕塑、影像等16件作品陪伴人們日常生活。
台北101今天舉行展覽開幕茶會，總經理朱麗文表示，「城市心脈動」不僅是一場藝術展覽，更是台北101作為世界地標的文化實踐，將持續扮演台灣文化與藝術向世界發聲的平台，將台灣的創意、美學與精神分享給全世界。
「The Pulse of the City：城市心脈動」展覽橫跨台北101辦公大樓1樓大廳與Gallery 101展出，展出作品包含陳萬仁作品「這不是一個幌子」、黃海欣作品「夜光健身房」、耿傑生作品「合群系列」、羅懿君作品「熱帶蒐藏」及團隊何理互動作品「扉花：生命」。
其中「夜光健身房」是黃海欣最新系列作品，以霓虹燈為主要媒材，呈現健身房在當代已不僅是鍛鍊肌肉的場域，更像是現代城市中情緒、欲望與自我認知共同編織的舞台。
耿傑生長期發展的作品「合群系列」，每顆不鏽鋼球體動力裝置上都站著身著正裝的男女，球體以自主的晃動在場域中運行，讓觀者重新思考個體及群體的意義。
「The Pulse of the City：城市心脈動」展覽即日起至2026年2月26日展出，地點在台北101辦公大樓場域。
