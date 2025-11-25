20項化粧品含蘇丹紅 食藥署重罰原料商500萬元

快訊

中央社／ 台北25日電

台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，波及下游12家業者，目前累計20項產品檢出蘇丹色素，須全數下架。因影響層面過大，食藥署出重手，本週內開罰原料進口商亦鴻公司新台幣500萬元。

衛生福利部食品藥物管理署日前獲悉，有中國問題產品在台灣網購平台販售，經查台灣的原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，供貨給下游歐萊德、綠藤生技等14家業者，問題商品遍及7個縣市。

食藥署追查發現，扣除1國外業者及1原料出口商，共12家業者、18項產品使用檢出蘇丹4號，包含半成品、未銷售研發產品等，問題原料日期批號為2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10。

繼日前公布首波18項違規產品清單，有歐萊德男用養髮液、MIAU PDRN極度修護噴霧、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、無患子生技開發古寶亮澤修護潤唇膏、索尼國際波波（啵啵）要趣了假日口紅#03、COOL GIRL護唇精華、專心護唇油莓紅版、豐姿妍麗傳明酸嫩白輕乳霜等等。

食藥署今天傍晚再公布新增2項違規產品，均由孟鄉生化科技股份有限公司代工，包括「辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）（委託業者：恬雅生物科技有限公司）」、「Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜2入/盒－之超微導水凝膜（委託業者：益通泰商業有限公司）」。

食藥署說明，檢出禁用色素蘇丹4號違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處。

食藥署副署長王德原說明，針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關責任，且未如實提供合格檢驗報告，造成公共危害及影響層面巨大，將在本週內直接由食藥署出手，裁處500萬元罰鍰。

至於是否還會有更多違規產品，王德原坦言，「不敢打包票」，因工廠生產品項眾多，目前只能請衛生局逐一稽查。

王德原表示，本案因違反化粧品衛生安全管理法相關規定，屬第1級回收，依化粧品回收處理辦法啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業。

王德原指出，屆期未完成者，得依同法處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。食藥署將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通；秉持科學專業、資訊公開原則，落實化粧品管理與後市場監測，且支持願意自主管理、主動通報的業者，共同守護民眾使用化粧品安全。

衛生局 食藥署 蘇丹
