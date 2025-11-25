街頭一路牌暖心？日本人感動讚「台灣人情味」 一票人搖頭：是警告

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書分享一張高雄街頭路牌照片，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，他讚嘆這展現出台灣特有的人情味。不過網友看完則大多搖頭表示，這其實是「委婉警告」，提醒駕駛不要輕易走這條路。

歐吉桑在貼文中感嘆，看到高雄這塊路牌，他真心覺得台灣人非常體貼，認為這正展現出台灣的人情味。他指出在日本從未見過類似標示，而台灣卻特別提醒一般駕駛「考生正在考照」，相信許多日本人看到這路牌也會深受感動。不過，他也幽默地補充，現實往往與理想不同，「就算台灣人看到了，大概也沒人真的會手下留情吧」。

對此，許多網友留言回應，「日本人看到台灣的交通只怕都嚇到哭吧」、「這是保護自己啊，要不然被新手開車撞到也麻煩」、「那是給學開車的初心者最後的溫柔，拿到駕照上路之後就沒有那麼大的容錯率了」、「台灣交通對日本來講真的很落後，要交通零事故卻反對超速照相，要交通順暢卻反對禁止臨時停車」。

不過，多數網友看完貼文後表示，這塊路牌的作用恐怕不是體貼，而是警示，「主要是提醒大家閃遠一點，避免被新手撞上」、「自己的安全最重要，路牌只能參考」、「這根本不是人情味，而是縱容」、「那是委婉警告，不想出事就離遠一點」、「小心三寶比看路牌更重要」、「禮讓只是怕被撞到而已」。

值得注意的是，自2017年5月1日道路駕駛考驗新增路考項目以來，公路總局已在各地考照路線設置黃底黑字的「駕駛考驗路線，請禮讓考驗車」標示，提醒用路人依《道路交通安全規則》第101條禮讓教練車或考驗車。若未遵守，將依《道路交通管理處罰條例》第45條處以600至1800元罰鍰。