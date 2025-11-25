快訊

中職／歷時384小時…樂天貼文感謝古久保健二打造幸福桃猿

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時救出送醫

獨／高雄海軍女士官墜樓…送醫搶救不治 死者母見最後一面淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。本報資料照片
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。本報資料照片

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」、無患子生技「古寶亮澤修護潤唇膏」等知名產品，今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。

食藥署副署長王德原說，本周將針對原料供應業者亦鴻企業公司，依違反化妝品衛生安全管理法，重罰500萬元，為法規罰鍰上限；另，已上架產品業者，應在14天內完成產品回收，否則可罰最高1百萬元。

食藥署副署長王德原指出，食藥署追查新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號事件，今天公布最新進度，食藥署已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游 12 家業者，更新統計至今共涉及 20項產品(如附件)，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。

王德原說，本案因違反「化粧品衛生安全管理法」第6條第1項規定，係屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業；屆期未完成者，得依同法第24條處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。食藥署將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通。

另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處新臺幣500萬元罰鍰。

食藥署將持續秉持科學專業、資訊公開原則，落實化粧品管理與後市場監測，且支持願意自主管理、主動通報的業者，共同守護國人使用化粧品之安全。另，提醒化粧品製造及輸入業者，應全面檢視供應鏈，特別確認是否使用涉事原料，並加強原料來源查核與自主檢驗，確保符合法規要求。唯有透過法規遵循與產業自律，以科學基礎確保品質與安全，方能維護產業信譽並提升臺灣化粧品的國際競爭力，使消費者安心使用。

食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供
食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。圖／食藥署提供

衛生局 食藥署 蘇丹紅 化妝品
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

印尼高麗菜芬普尼超標近1.5噸全數退運消火 法國乾酪檢出大腸桿菌超標

化妝品原料含蘇丹紅！台南業者遭波及…主動下架5977支潤唇膏

第二波蘇丹紅化妝品檢驗 歐萊德、綠藤生技14家業者、18項產品出包

影／全球首例H5N5奪命、國內首例化妝品含蘇丹紅 石崇良：持續監控、稽查

相關新聞

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

未來1周將受到3波東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨最冷，低溫下探15度，...

街頭一路牌暖心？日本人感動讚「台灣人情味」 一票人搖頭：是警告

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書分享一張高雄街頭路牌照片，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，他讚嘆這展現出台灣...

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻...

不只服務偏鄉長輩！介惠基金會數位職能陪跑計劃 助青年增能再出發

介惠基金會不只是服務偏鄉長輩，近來也開啟數位職能陪跑計劃，為面臨求職或是轉職的18歲到35歲民眾提供職場增能的機會，學習程式語言coding，經歷半年的培訓至結訓後，透過輔導就業與媒合，現在有許多的學員都已經在金融業及資訊業擔任工程師的角色，為職場增添競爭力，也讓薪資水平再提升。

高雄微醺新地標！全台首間蘭姆酒酒吧Rumway 將台灣味轉譯成杯中風景

高雄夜生活再添國際級亮點！全台唯一主打蘭姆酒（Rum）的專門調酒酒吧「Rumway」將於12月10日正式開幕。創辦人梁奕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。