從「觀眾的感受」出發 2025金點設計展開展！一覽角逐大獎作品

集結超過百件獲金點設計獎及金點概念設計獎標章作品，2025金點設計展今天起展開，策展團隊以觀眾感知如輕重、大小、快慢為主軸，透過3展間讓人一覽即將角逐金點大獎的作品。

經濟部產業發展署長邱求慧今天與台灣設計研究院長張基義共同為展覽揭幕，邱求慧致詞表示，金點設計獎今年有來自28個國家、超過2300件的作品參賽，此次精選124件作品展出，期待引導大眾從更多角度理解設計的投入與成果，並帶動企業持續投入創新。

展覽由策展團隊「嶼人設計工作室」操刀，以金點設計獎5大評選指標「整合、創新、功能、美感、傳達」為策展核心，將評審對每件作品的專業評析轉化為雷達圖，透過清楚易懂的視覺化方式，協助觀眾掌握作品脫穎而出的亮點。

策展團隊也從「觀眾的感受」出發，加入「輕重」、「大小」、「快慢」3種感知尺度作為展覽主軸，打造3展間，讓民眾能以更貼近直覺的方式感受作品，理解設計如何在不同層面影響生活。

台灣設計研究院透過新聞稿表示，展出作品在永續設計、科技創新、社會共創與文化轉譯等面向持續深化。永續設計方面，例如「起而行綠能股份有限公司」的「直流電充電樁 IRON40」，以模組化工業用包裝與可重複使用板材設計，減少浪費並為循環提出新解方。

社會共創方面，也以設計回應真實需求、連結不同領域，例如天主教永和耕莘醫院攜手設計團隊打造「永耕好照－真福共好基地」，將閒置診所重新活化為社區共生據點，串起醫療與社區照護網絡，支援原本易被體制忽略的族群。

2025金點設計展即日起於台灣設計館展出，展期至2026年4月26日止。展中多件作品將角逐今年金點設計獎大獎，頒獎典禮將於12月5日晚間7時在台北表演藝術中心舉辦。