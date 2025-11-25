未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

未來1周將受到3波東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨最冷，低溫下探15度，周末東北季風雖減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，回溫幅度不大；另天琴颱風預估最快今晚生成，雖不直接影響台灣，但明晚至周四降雨將增多。

黃恩鴻說，目前位於菲律賓南側的熱帶性低氣壓TD30，預計今晚至明天生成為颱風「天琴」，未來將持續往西朝中南半島移動，對台灣沒有直接影響，但明天至周五可能會為東半部、恆春半島帶來長浪，明晚至周四其外圍中層水氣北移，降雨機率增加。

降雨部分，黃恩鴻指出，明（26日）白天受到東北季風影響，清晨感受偏涼，但白天可見陽光，各地水氣減少，僅宜蘭有局部短暫降雨，基隆北海岸、花東、恆春半島、大台北山區有零星降雨。

明天晚間至周四（26、27日）受到第2波東北季風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，加上南邊TD30中層水氣北移，南部、中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲的天氣。

周五（28日）持續受到東北季風影響，但水氣減少，各地為多雲到晴的天氣，僅恆春半島有零星短暫降雨；周六、周日（29、30日）東北季風減弱，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

下周一、下周二（12月1日、2日）再有第3波東北季風增強，但水氣仍不多，各地為多雲到晴的攤起，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，今天至周五各地感受偏涼，明天清晨及周五清晨受到冷空氣影響最明顯，中部以北、宜蘭低溫15至17度，南部、花東18、19度；周末東北季風減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，中部以北、宜花低溫僅15至17度，南部、台東18至20度。