安寧緩和醫療認知不足 學會提3點拚提升普及率

中央社／ 台北25日電

台灣安寧照護品質為亞洲第1，但調查顯示，台灣人對緩和醫療認知偏低，甚至輸泰國、澳洲及越南。學會提出3大要點，強調安寧緩和療護不是放棄治療，盼提升普及率。

根據衛福部社會保險司資料顯示，預估台灣2031年65歲以上失能人口高達95萬人，預計2070年15至64歲青壯年人口將與65歲以上老年人口相當，平均每1.1名生產者需負擔1名老年人口，增加長照患者、照護家屬未來安寧緩和照護的需求，就顯得更加重要。

全台預立安寧緩和意願註記人數歷年來已累計突破109萬人，不過新加坡2024年對澳洲與亞洲11國調查顯示，台灣對安寧緩和醫療態度與認知仍有進步空間，以緩和醫療認知情況為例，僅69%台灣民眾了解或稍微了解，遠低於泰國92%、澳洲90%及越南81%。

民眾對安寧緩和照護認知不足，台灣安寧緩和醫學學會今天透過新聞稿提出3大安寧緩和療護要點，第1點就是安寧緩和療護不等於放棄治療，是以人為本解決痛苦，而非提前結束生命。台大醫院金山分院院長蔡兆勳說，近年「斷食善終」引發社會熱議，斷食不等於善終。

蔡兆勳表示，人為規劃的斷食有加速死亡的企圖，安寧緩和醫療強調的是自然死亡，在以不縮短生命為目的的前提下，致力減輕病人的疼痛與不適，讓病人的生理、心理與靈性都能獲得妥善照顧，提升生命最後階段的生活品質。

第2點是安寧照護普及與平權，人人皆能提早規劃生命最終旅程。花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉說，未來盼以「不遺漏任何一個人」為核心目標，關注醫療平權中的弱勢族群，如原住民、心智障礙者、受刑人等，安寧緩和療護發展逐步成熟，全民都能獲得尊嚴、平等充分照顧。

第3點是安寧療護走入社區與居家。奇美醫院家庭醫學部顧問醫師謝宛婷說，目前安寧緩和療護的服務場域已從醫院拓展到社區，並擴及各類重症與末期病人；呼籲正在照顧長輩或重症親人的家庭，面臨生命晚期議題，可與病人討論善終意願和照護方式，讓生命的最後一程更有尊嚴。

台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀表示，台灣在安寧緩和醫療名列世界第3、亞洲第1，但就現實面而言，照護資源的城鄉差距、疾病類別的不同、居家在宅善終率低，以及民眾對安寧緩和療護仍存在諸多迷思等，凸顯台灣安寧緩和照護仍待持續精進，需各界共同關注。

安寧緩和 緩和醫療
