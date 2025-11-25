桃園機場公司 獲英國標準協會頒數位信任精銳獎

快訊

中央社／ 桃園機場25日電

桃園國際機場公司今天獲得英國標準協會頒發「2025年數位信任精銳獎」，機場公司表示，獲此殊榮肯定，顯示機場公司在資訊安全與個資保護相關工作的努力已有具體成效。

桃園國際機場公司晚間發布新聞稿表示，英國標準協會（British Standards Institution, BSI）今天在台北圓山大飯店頒發「2025年數位信任精銳獎」給機場公司，表彰機場公司率先完成導入資訊安全與個資保護國際標準，並展現卓越治理成效。

機場公司說，近年持續強化資通安全管理，除完成ISO/IEC 27001:2022新版轉換並通過BSI驗證外，也同步導入BS10012個人資訊管理標準，並於今年7月取得認證，達成資安與個資保護整合管理目標。回顧近年推動資安整合管理，已在機場管理層面展現制度化治理、數位化轉型、風險可視化及信任永續化四大成效。

機場公司指出，英國標準協會（BSI）成立於1901年，為全球主要國際標準驗證機構之一，其主辦的「數位信任國際標準管理年會」為資安與個資治理界年度盛事。

