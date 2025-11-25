桃園機場公司 獲英國標準協會頒數位信任精銳獎

介惠基金會不只是服務偏鄉長輩，近來也開啟數位職能陪跑計劃，為面臨求職或是轉職的18歲到35歲民眾提供職場增能的機會，學習程式語言coding，經歷半年的培訓至結訓後，透過輔導就業與媒合，現在有許多的學員都已經在金融業及資訊業擔任工程師的角色，為職場增添競爭力，也讓薪資水平再提升。

2025-11-25 19:17