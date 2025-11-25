高雄微醺新地標！全台首間蘭姆酒酒吧Rumway 將台灣味轉譯成杯中風景

高雄夜生活再添國際級亮點！全台唯一主打蘭姆酒（Rum）的專門調酒酒吧「Rumway」將於12月10日正式開幕。創辦人梁奕明（Mickey Liang）以「一站式品飲寶島風土」為策展概念，歷時一年試營運，蒐羅台灣蘭姆酒與果酒、串聯全球特色及珍稀選品，約上百款酒藏首度公開，開幕首波活動更強勢聯手高雄知名酒吧「灣兜」創辦人黃龍輝（小寶），以「台灣第一」為主題，運用榮獲國際烈酒大賽特金牌的高雄在地「鴻興製酒」蘭姆酒，打造期間限定的客座酒單。

「Rumway」 的誕生源於對土地的熱愛，蘭姆酒原料甘蔗曾是台灣經濟命脈，梁奕明希望透過這間酒吧重現那段輝煌歷史。首場客座便邀請同樣深耕在地的黃龍輝共演，兩人選用被富比士譽為世界最佳蘭姆酒之一的「丸NINE TO ONE」系列，將台灣味轉譯為杯中風景。

在4 杯限量客座酒單中，梁奕明復刻其法國調酒大賽冠軍作品「情書」，將台灣金時美人地瓜泥烘烤後，搭配 IWSC 特金牌肯定的紅甘蔗蘭姆酒，綿密香甜中帶著濃郁蔗香，宛如一封寫給台灣的情書。黃龍輝則展現「越在地、越國際」的哲學，推出「Taiwan Harmony 台灣感性」，使用鴻興製酒的「丸NINE TO ONE梅子桶蘭姆酒」，融合義豐冬瓜糖與南投碳焙烏龍茶，飾以台灣造型荖葉，入口溫潤回甘，充滿人情味。

黃龍輝的另一款調酒「握咖啡蘭姆馬丁尼」，則致敬甫獲布魯塞爾世界烈酒競賽大金牌的「丸NINE TO ONE握咖啡蘭姆酒（Oh! Coffee Rum）」，搭配名店「JustIn 入吧」的法式蒙地翁巧克力，苦甜與堅果香氣完美呼應酒體尾韻。調酒「橙花羅勒黛綺莉」以「丸NINE TO ONE檸檬蘭姆酒」清爽的檸檬香氣，為經典調酒黛綺莉（Daiquiri）注入台灣獨有生命力，調製時混入自製橙花Sour Mix，最後滴上些許羅勒油，讓花香與草本氣息婉約綻放。

「Rumway 」期待透過這場「品牌共創」，讓台灣蘭姆酒與果酒的風土魅力，從高雄出發，航向國際。席次有限，即日起開放IG官方帳號Rumway.tw私訊預約。

◎Rumway ．地址：高雄市新興區林森一路43巷29號 ．電話：07-281-5885 ．開幕日期：2025年12月10日 ．營業時間：每週二至週四 19:00-00:30、每週五至日 19:00-01:00（每週一店休）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康