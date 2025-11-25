台鐵台中站民眾「疑似撿東西落軌」遭自強號撞擊 列車延誤49分鐘

台鐵台中站驚傳發生落軌意外，今天下午疑似有民眾落軌遭135次自強號撞擊，台鐵表示，該乘客疑似欲至軌道撿東西而遭撞擊，目前135次列車已恢復營運，延誤49分鐘開車；鐵警表示，落軌女性意識清楚，已協助拉出車底送醫，事故原因仍待調查釐清。

台鐵公司說明，下午5時15分一名女性乘客疑似欲至軌道撿東西，遭135次自強號撞擊並卡車底，所幸並無造成人員死亡，該旅客已於下午5時48分送醫。

台鐵表示，由於警方蒐證需要，135次全部乘客換乘137次及385次，經警方蒐證後，列車已於晚間6時10分放行，135次列車延誤49分鐘開車。

鐵警說明，有關台鐵台中火車站1月台6車處135次行車事故案，台中分駐所17時20分接獲台鐵通報，員警到場後發現該女性旅客意識清楚，已立即拉出車底送醫，並於下午5時55分蒐證完畢，列車放行。