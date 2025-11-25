狼醫平台揭露資訊有限挨批 衛福部：明年1月懲戒資料上線

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
狼醫事件頻傳，衛福部今年8月增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，不過內容僅揭露2023年判決定讞案件，其中懲戒資料由各縣市平台揭露，民眾搜尋不便，挨批懲戒「黑數」眾多，且查不到改名醫師。本報資料照片
狼醫事件頻傳，衛福部今年8月增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，不過內容僅揭露2023年判決定讞案件，其中懲戒資料由各縣市平台揭露，民眾搜尋不便，挨批懲戒「黑數」眾多，且查不到改名醫師。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，目前要求各縣市提供懲戒資料，預計1月會將彙整資料上線，供民眾查詢。

適逢11月25日為國際終止婦女受暴日，現代婦女基金會、台灣醫療改革基金會及台北市醫師職業工會，今舉行記者會提四大訴求「性平防治成效 納入醫院評鑑」、「完整揭露資訊 保障民眾知情」、「訂定懲戒指引 處分及時持續」及「主動通報監督 落實防治責任」盼保障民眾就醫及醫療職場安全。

林雅惠表示，現在專區可查詢的資訊僅2023年前定讞案件，不過中間還是存在諸多「黑數」，很多醫師在審判或調查期間仍在其餘診所執業，建議若已有行政調查確認性平案件成立，應該也要揭露或暫停執業。且現行醫師懲戒紀錄散落於各縣市，不僅資訊提供少難以查詢，醫師若不同意揭露，平台便可不公開導致民眾即便想查詢醫師是否有不良紀錄也非常困難。

林雅惠說，台灣律師資訊揭露齊全，就連改過名都查得到，應修正醫師法，將違反專業倫理的醫師紀錄全數揭露，並建立可供辨識的專區，刊載其懲戒、行政認定、訴訟進度等資訊，避免再讓有重大紀錄的醫師繼續在系統內「隱身」。

劉玉菁回應，目前平台揭露內容均為已公開資訊，來源包括各級法院判決及地方政府懲戒結果，所有醫事人員皆適用，並非僅限醫師。現行法規仍需兼顧調查程序與當事人權益，在未完成行政或司法調查前，不宜提前公開。

劉玉菁指出，目前多數性騷擾案件由地方社會局受理，過去曾因資訊未即時同步至衛生局，導致啟動懲戒程序有所延遲。為避免重演，衛福部已要求地方社會局在案件成立時同步通知衛生局，加速行政流程、縮短處理時程。

外界質疑部分地方衛生局懲戒案件尚未對接平台，劉玉菁說，相關資料屬平台應揭露範圍，過去由各縣市個別公布，目前已要求各縣市提供資料，並彙整建置進系統，預計明年1月起全面更新懲戒案件。

劉玉菁也解釋，依規定醫師無權拒絕掛網揭露資料，未來若醫事人員申請更名，平台將依證書變更紀錄同步更新，並保留新舊姓名資訊在平台上。

醫師 衛生局 衛福部 性騷擾 現代婦女基金會
