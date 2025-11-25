聽新聞
0:00 / 0:00
買冰拿鐵與零食就中統一發票特別獎 全家開出2位千萬幸運兒
全家便利商店本期中獎發票，共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中，本期特別獎1000萬元開出2組，獎落全家社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒以全家會員專屬優惠購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵與零食，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜，同樣一舉抱回千萬大獎。
全家表示，特獎200萬元開出2組，獎落於全家柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則購買8杯Let's Café咖啡等商品即喜迎大獎。
全家指出，頭獎20萬元有2位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。
另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出1組，獎落松指部店，花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言