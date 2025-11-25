屏東市查獲違規廚餘養豬 重罰80萬、禁止上市並取消補助

防堵非洲豬瘟，全國禁止使用廚餘餵養豬隻，屏東縣政府聯合稽查養豬場，本月17日查獲屏東市一處養豬場餵養豬隻廚餘，依違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，並依違反飼料管理法裁處20萬元，共裁罰80萬元，依中央災害應變中心會議指示，除限制場內豬隻上市，取消禁用廚餘期間飼料差額及廚餘清運油資等補助。

屏東縣政府表示，查獲王姓養豬戶的養豬場是再利用檢核廚餘場，以合法車輛載運廚餘本應至環保局指定地點去化，卻違規將部分廚餘餵養豬隻，無視中央災害應變中心指示防範非洲豬瘟政策，現場立即要求業者將蒸煮槽內廚餘抽出載運至崁頂焚化爐去化，封鎖蒸煮槽禁止使用，並啟動清消作業，廚餘採樣及場內豬隻禁止移動管制並採樣送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播。