狼醫平台揭露不全 民團揪3大漏洞籲完善機制防醫界性暴力

中央社／ 台北25日電
醫界性侵性騷事件頻傳，衛福部推動狼醫查詢平台，但民間團體今天指出，平台資訊揭露不全，部分狼醫案件因僅行政認定等而不公開，形成嚴重「黑數」，籲完善預警及懲戒機制。示意圖／ingimage
醫界性侵性騷事件頻傳，衛福部推動狼醫查詢平台，但民間團體今天指出，平台資訊揭露不全，部分狼醫案件因僅行政認定等而不公開，形成嚴重「黑數」，籲完善預警及懲戒機制。示意圖／ingimage

醫界性侵性騷事件頻傳，衛福部推動狼醫查詢平台，但民間團體今天指出，平台資訊揭露不全，部分狼醫案件因僅行政認定等而不公開，形成嚴重「黑數」，籲完善預警及懲戒機制。

狼醫事件層出不窮，衛福部8月建置並公開「醫事人員性別事件資訊專區」，現代婦女基金會、醫療改革基金會及台北市醫師職業工會今天召開聯合記者會，要求狼醫查詢平台完善資訊揭露、保障民眾與基層知情權。

醫改會執行長林雅惠指出，現行狼醫查詢平台存在三大漏洞，包含112年判決定讞案件未被全部公開，其次是僅行政認定、懲處或112年前遭判決確定者也不在公告範圍內，加上目前合法執業的醫師，只要不同意公開就無法查詢相關資訊。

林雅惠表示，這些層層堆疊的查詢門檻，讓人無法得知還有多少「黑數」，仍安逸躲在政府與醫界共築的保護傘，隱身執業，只要有一件沒有被揭露，就代表還有民眾與基層醫事人員會在不知情中承擔風險。

林雅惠強調，護短的體制是惡行的溫床，無論是針對婦女、未成年或下屬，都是利用對彼此的信任、醫病資訊或權勢落差所犯下的罪刑，而性暴力案件往往因權勢不對等與創傷影響，未必會提出申訴、未必會進入司法程序，但未提告並不代表行為人可免責，只要調查認定屬實，就應啟動自律與懲戒程序，並公開揭露。

林雅惠籲，平台建置應參考國內律師查詢平台與英美等制度，針對詳細背景、執業與否、有無違反專業倫理紀錄、可供辨識身分資訊都有完整揭露，並設立統一的懲戒查詢專區，處分也會納入行為人的悔意、心理健康與行為改變等層面，並設有連續、加重懲戒的機制。

民間團體也提到，現行狼醫懲戒程序多僅在司法判決確定後才啟動，使得從案件發生到懲戒往往跨越三年以上，不僅成為加害者的保護傘，也讓被害者及不知情的民眾長期暴露於風險中。

現代婦女基金會董事王如玄呼籲，懲戒程序應「及時且持續」進行，否則如同台大婦產科醫師黃信穎案例，其於110年擔任住院醫師期間對被害人權勢性騷擾，被害人當年即向台大醫申訴並成立，而黃信穎仍取得了婦產科專科醫師資格，並於114年判刑後才經懲戒廢止其執業執照。

王如玄建議，懲戒程序應納入外部性平專業者參與監督，主管機關也應依性暴力犯行嚴重程度制定明確懲戒指引，並修正醫師法增訂「犯性侵害或重大性騷擾罪判決確定者，應廢止執業執照及醫師證書」規定，以終結現行僅停業或廢照一年即可復業的陋習。

民間團體最後呼籲，性平防治成效應納入醫院評鑑、完整揭露資訊保障民眾知情權、訂定懲戒指引處分及時持續及主動通報監督落實防治責任等四大訴求，要求政府與醫界必須正視狼醫懲戒與預警機制，以保障從業人員與民眾的安全。

