觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
介惠基金會數位職能陪跑計劃，為學員們提升職場競爭力。圖／紅樹林有線電視提供
介惠基金會不只是服務偏鄉長輩，近來也開啟數位職能陪跑計劃，為面臨求職或是轉職的18歲到35歲民眾提供職場增能的機會，學習程式語言coding，經歷半年的培訓至結訓後，透過輔導就業與媒合，現在有許多的學員都已經在金融業及資訊業擔任工程師的角色，為職場增添競爭力，也讓薪資水平再提升。

介惠基金會執行長施欣錦說，介惠近來不只是照顧長輩，更加也擴大服務對象，開啟數位職能陪跑計劃，攜手知名的培訓機構，以18到35歲年齡層的青年為對象，賦予學習語言程式coding的機會，為職場增能再出發。

18到35歲可能面臨求職或是轉職，為了讓求學時期以及過往求職都是接觸文科知能、工作的朋友，在踏入職場前能為自己好好充電與增能，介惠基金會的數位職能陪跑計劃，為學員們開啟程式語言coding的課程，讓職場工作不再受限。

介惠基金會執行長施欣錦再指出，首批培訓計劃結訓的30位學員，基金會不只是為他們開啟課程，更針就業進行輔導與媒合，目前有許多的學員在金融業或是資訊業擔任工程師的角色，提升職場競爭力，薪資水平也有所提升。

不只服務偏鄉長輩！介惠基金會數位職能陪跑計劃 助青年增能再出發

介惠基金會不只是服務偏鄉長輩，近來也開啟數位職能陪跑計劃，為面臨求職或是轉職的18歲到35歲民眾提供職場增能的機會，學習程式語言coding，經歷半年的培訓至結訓後，透過輔導就業與媒合，現在有許多的學員都已經在金融業及資訊業擔任工程師的角色，為職場增添競爭力，也讓薪資水平再提升。

