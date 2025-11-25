買2杯咖啡與零食中千萬！「全家」9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店本期（114年9～10月）中獎發票共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。圖為發票示意圖，非本期中獎發票。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期（114年9～10月）中獎發票共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。本期特別獎1,000萬元開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒以「全家」會員專屬優惠購買兩杯Let’s Café特大杯冰拿鐵與零食，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜，同樣一舉抱回千萬大獎。

特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則購買8杯Let’s Café咖啡等商品即喜迎大獎。

頭獎20萬元有2位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出1組，獎落松指部店，花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。

