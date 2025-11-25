12月1日世界愛滋日 醫界及病友團體呼籲防治著重「醫病共享決策」

衛福部疾管署統計，截至2024年底，國內HIV感染者已超過3萬6千人，近年新增個案雖逐漸趨緩，但仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。為響應12月1日世界愛滋日，醫界與病友團體一致呼籲，終結愛滋不只靠藥物，還需病患擁有參與治療的權利與聲音，隨著治療方案的進步，讓感染者不再只是「被宣告治療」，而是能與醫師一起討論，最適合自己生活型態的方式。

台灣感染症醫學會監事、衛福部愛滋病防治委員會委委員林錫勳表示，國內持續引進更為多元且彈性的治療方式，依個案生活型態與用藥偏好量身選擇，提升治療順從性與穩定病毒壓制效果。

因此，我國自2018年起，愛滋病感染者連續6年持續下降10％至25％，去年雖微幅成長，但今年截至9月底，已比去年下降11.2％。其中，減少最多的是25至35歲，也就是過去感染者最多的年齡層，顯示今年防治有成。

林錫勳說，疾管署積極更新「愛滋防治白皮書」，目前正在做第一個5年計畫，2027年預計推出第二個5年計畫，將愛滋病、性傳染病、M痘結合，強化愛滋病「治療」與「預防」，希望強化服務涵蓋率、推動更多元預防。

台灣在全球HIV防治指標持續領先，三項「95指標（知道自己感染、接受服藥、服藥後達病毒量測不到）」達成值分別為92％、96％、95％，高於全世界86％、89％、93％。但第三個95仍有努力空間達到「U=U」（感染者體內HIV病毒量持續小於200，就不具傳染力）。

林錫勳指出，其關鍵在於病人要提升服藥順從性，透過「醫病共享決策」、個人化治療，有望提升防治效果。因此暴露前預防性投藥（PrEP）普及化與提升HIV檢測可近性，是降低新發感染的2大關鍵。需透過更多元PrEP選擇、增加公費補助名額、更友善環境等，提高預防意願及覆蓋率，也要降低污名、促進資訊普及、提升檢測可近性，讓更多高風險族群願意及早檢測、及早介入。

台灣愛滋病學會理事長盧柏標說，「醫病共享決策」在HIV照護中十分重要，當醫療團隊願意頓聽病患需求與重個人意麵，治療將不再只是醫囑的單向傳遞，而能成為共同參與的過程，此理念不僅提升治療的彈性，更能幫助病康建立自信與主導感，進而提升治療順從性與整體健康福祉、對長期疾病管理具有深遠影響。

台大醫院內科部主治醫師謝思民指出，台灣現有HIV感染者仍有部分未被滿足的需求，包括資訊取得、心理支持、社會資源協助等，抗病毒藥物治療十分有效，只要每天「規則服用」，就能發揮效果，測不到病毒、也沒有傳染力。

然而，醫師根據專業開立處方，病人可能不見得認為適合，每個人有不同體質、生活習慣、工作型態，透過醫病共享決策，感染者不再只是被動服藥，而是醫病共同參與，患者能和醫師一起討論最適合自己的個人化治療，提升治療順從性。

愛滋病護理學會理事長柯乃熒說，面對確診初期或治療轉換階段常見的焦慮與徬徨，個案管理師不僅是最早接住的人，更是引導其理解疾病資訊與療程關鍵的溝通橋標。個管師藉由傾聽個案在治療旅程中未被滿足的需求，協助整理治療迷思，幫助個案與醫師展開更有效的醫病對話，尤其在討論藥物選擇、用藥方式及生活習慣調整。

你不是一個人實踐協會秘書長葉柏岑說，協會也提供完善的資訊協助，幫助病友釐清錯誤觀念並了解治療選項，並定期舉辦聚會與經驗分享活動，讓病友在交流中建立支持系統與自我認同，甚至邀請醫護人員參與說明會，促進醫病雙方的理解及信任。