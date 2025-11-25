腸病毒單週近1.2萬人就診 疫情處流行期且續升

快訊

中央社／ 台北25日電
疾管署呼籲家長及教托育人員持續教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，加強學幼童以肥皂或洗手乳正確洗手，防範腸病毒。聯合報系資料照片／記者陳雅玲攝影
衛福部疾管署今天表示，11月16至22日門急診就診計1萬1893人次，國內腸病毒仍處流行期且疫情持續上升；今年累計共19例腸病毒感染併發重症確定病例，含9例死亡。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天表示，依據疾管署監測資料顯示，目前腸病毒疫情處流行期且持續上升，11月16至22日門急診就診計1萬1893人次，較前週1萬1444人次上升3.9%；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

郭宏偉說明，近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。

疾管署指出，腸病毒易於人口密集且互動密切場所傳播，例如家庭、校園、安親班、托嬰中心及室內兒童遊戲場等，呼籲家長及教托育人員持續教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，加強學幼童以肥皂或洗手乳正確洗手、流行期間避免出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人或小孩都有感染風險，提醒大人出外返家後，務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂或洗手乳正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，保持幼兒活動空間環境通風，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

疾管署指出，須注意酒精對腸病毒消毒效果有限，平時消毒可使用濃度500ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升漂白水）針對幼兒常接觸表面進行消毒；如處理腸病毒病人分泌物或排泄物汙染時，則使用濃度1000 ppm的含氯漂白水（10公升清水+200毫升漂白水）；消毒水擦拭完畢後，需靜待10分鐘再用清水擦拭一次。

腸病毒 疾管署 疫情
相關新聞

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。獎金200萬元的特獎號碼為「46587380」。頭獎（20萬元）3組分別為「41016094」、「980

85元買鮮乳中千萬！全聯9、10月統一發票開大獎 獎落台北市「這家店」

趕快對獎囉！114年9、10月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特別獎，開在台北中正南昌門市...

僅一個月！ 本土M痘一口氣增7例皆是青壯男 疾管署：應注意「這節慶」

衛福部疾管署今公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現...

狼醫平台揭露資訊有限挨批 衛福部：明年1月懲戒資料上線

狼醫事件頻傳，衛福部今年8月增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，不過內容僅揭露2023年判決定讞案件，其中懲戒...

狼醫平台揭露不全 民團揪3大漏洞籲完善機制防醫界性暴力

醫界性侵性騷事件頻傳，衛福部推動狼醫查詢平台，但民間團體今天指出，平台資訊揭露不全，部分狼醫案件因僅行政認定等而不公開，...

