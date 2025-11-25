培育航空人才 ANA連14年在台舉辦航空教室

為了培育航空人才，讓更多學生對航空業產生興趣，ANA（全日本空輸）連續14年在台灣舉辦航空教室，除了可以近距離接觸飛機外，還可深入了解機場地勤、空服員跟飛機維修員的工作內容。

根據統計，ANA從2012年起委託長榮航太進行飛機保養及維修等作業，截至今年8月已經突破300架次。

ANA今天發布新聞稿表示，今年在台舉辦第14次的航空教室，且有別以往以國小學童為主，今年首度邀請大學生參加。

ANA說，活動現場由ANA及長榮航太的員工協助帶領解說，讓學生得以近距離接觸ANA飛機，感受飛行的魅力，並透過員工分享，讓參訪者深入了解機場地勤人員、空服員及飛機維修員的日常工作內容，讓學生們得以對航空業有更多的認識，並學習與飛機相關的基礎知識。

ANA台灣分公司總經理古牧海表示，為了感謝台灣對日本東北311地震的幫助，自2013年以來，在長榮航太長期的協助下舉辦航空教室，希望透過這樣的活動讓學生們可以更了解飛機及ANA，並對航空業產生興趣，進而培育未來的航空人才。

另外，達美航空今天發布新聞稿表示，在商旅雜誌Business Travel News（BTN）航空調查中連續15年被評為商務旅客首選航空公司；也連續2度獲得富比士旅遊指南2025 Verified Travel Awards「全美最佳航空公司」。