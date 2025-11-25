監測31天未出現本土病例 台南登革熱疫情解除

快訊

中央社／ 台南25日電

台南市10月17日爆發本土性登革熱群聚感染，3人確診，經過31天監測未再出現本土病例，台南市政府衛生局今天宣布疫情解除。

衛生局指出，台南市10月17日至24日間確診3例本土性登革熱，病毒型別是第三型，感染源高度機率來自外籍移工宿舍和室友間傳染。

衛生局表示，經過31天監測，台南市未再出現本土性登革熱，疫情今天解除，未來將嚴查移工宿舍，杜絕登革熱境外移入風險。

台南市本土性登革熱及境外移入病例，四型病毒全現身，感染源都來自東南亞，衛生局研判第三型病毒可能源自第15例境外移入，但因當時已過病毒血症期，送檢卻無法分型。

衛生局說明，東南亞地區登革熱疫情嚴重，病例數創新高，不同病毒型別隨移動人口進入台灣，重覆感染不同病毒型別將增加重症機率。

衛生局已規劃民國115年外籍移工宿舍聯合稽查專案計畫，預定今年12月至明年3月間展開盤點及分級巡查管理，明年4月起分級複查，避免登革熱疫情在社區發生。

衛生局 登革熱 病毒
