85元買鮮乳中千萬！全聯9、10月統一發票開大獎 獎落台北市「這家店」

趕快對獎囉！114年9、10月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特別獎，開在台北中正南昌門市，中獎者消費85元購買鮮乳即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為基隆光華，幸運中獎者用全支付消費40元購買醬料，即獲得特獎200萬元。

本期千萬特別獎獎號為「25834483」，獎金200萬元的特獎號碼為「46587380」。3組頭獎（20萬元）獎號分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4,000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1,000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

本期雲端發票專屬獎500元獎，同樣增開70萬組，組數增加至326萬6,030組，民眾使用載具儲存雲端發票，不怕搞丟又享有更多中獎機會。

全聯、大全聯114年9、10月份共開出超過27萬個獎項，提醒這2個月份有到全聯消費的民眾，趕快找出家中的發票對一下，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎。若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。