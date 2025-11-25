羅一鈞：愛滋病新增可望低於900例 22年新低

快訊

中央社／ 台中25日電
中山醫學大學25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，衛生福利部疾病管制署長羅一鈞體驗桌遊，透過遊戲傳遞公共衛生知識。中央社
中山醫學大學25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，衛生福利部疾病管制署長羅一鈞體驗桌遊，透過遊戲傳遞公共衛生知識。中央社

衛生福利部疾病管制署長羅一鈞今天表示，今年台灣新增HIV（愛滋病毒）感染人數可望低於900例，創2003年以來新低，社會朝零歧視方向努力。

中山醫學大學舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，羅一鈞接受媒體聯訪表示，愛滋疫情2017年達最高點，1年超過2500人感染，已連6年下降，去年小幅回升到1001例。

他說，感染數下降關鍵是透過持續篩檢、治療與追蹤管理，感染者穩定服藥控制病毒量，而病毒量受控制，U=U（Undetectable=Untransmittable）測不到就不具傳染力。

羅一鈞表示，目前估計93%得知自己感染愛滋，7%黑數主要集中在15歲到49歲為主，持續提供友善便利服務，透過網路可訂購家用快篩並到超商取貨，感染者不必擔心篩檢時暴露隱私。今年篩檢量雖增加，但陽性率沒提升，顯示推動愛滋控制有明顯改善。

中山醫大董事長周英香說，愛滋迷思背後的恐懼需大家持續「做對的事」一起翻轉；中山醫大校長黃建寧表示」，提供患者醫療諮詢、生活輔導與就醫陪伴服務的非營利組織至今仍持續每年投入百萬經費挹注防治工作。

「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」包括以大型扭蛋機象徵重新理解HIV起點，透過書展、影展、資料庫檢索、VR （虛擬實境）體驗與遊戲化學習等多元方式，使公共衛生知識更貼近生活，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。

愛滋病 篩檢 羅一鈞
