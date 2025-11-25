狼醫資訊平台最快115年 揭露懲戒與改名紀錄

狼醫查詢平台目前僅揭露判決書，衛福部今天說，正請各縣市衛生局提供懲戒案資料，最快明年1月起，民眾只要上「醫事人員性別事件資訊專區」就可查到，包括更名紀錄都會有。

狼醫事件頻傳，衛生福利部今年8月增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，不過現行內容僅揭露民國112年後性平判決定讞資訊，多名立委與民團都質疑揭露標準無法回應社會擔憂。

適逢11月25日為國際終止婦女受暴日，現代婦女基金會、台灣醫療改革基金會及台北市醫師職業工會，今天舉行記者會提四大訴求「性平防治成效 納入醫院評鑑」、「完整揭露資訊 保障民眾知情」、「訂定懲戒指引 處分及時持續」及「主動通報監督 落實防治責任」盼保障民眾就醫及醫療職場安全。

衛福部醫事司副司長劉玉菁下午接受媒體電訪，說明為何現在只公布定讞案件。她說，衛福部知道各界都很在意時效問題，但若沒有經過行政或司法機關調查，行政機關對揭露資料會持較為保留態度。

劉玉菁表示，現行規定，只要接獲有人申訴性騷擾，就會進入調查程序，行政機關可以做的就是加強跨單位合作，已要求社會局一旦得知有性騷擾案件，就要同步通知衛生局，啟動是否要懲戒的調查跟處分，透過橫向聯繫來縮短時間差距。

至於各縣市公布的懲戒紀錄，劉玉菁說，正請地方衛生局提供資料，最快明年1月起，醫師只要有性平事件，「一律都要放上去」，揭露資訊包括姓名及專科，就算改名也會一併更新上網，沒有拒絕空間，不能說不要就不放，沒有個人主張問題。