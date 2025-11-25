快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

狼醫資訊平台最快115年 揭露懲戒與改名紀錄

中央社／ 台北25日電

狼醫查詢平台目前僅揭露判決書，衛福部今天說，正請各縣市衛生局提供懲戒案資料，最快明年1月起，民眾只要上「醫事人員性別事件資訊專區」就可查到，包括更名紀錄都會有。

狼醫事件頻傳，衛生福利部今年8月增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，不過現行內容僅揭露民國112年後性平判決定讞資訊，多名立委與民團都質疑揭露標準無法回應社會擔憂。

適逢11月25日為國際終止婦女受暴日，現代婦女基金會、台灣醫療改革基金會及台北市醫師職業工會，今天舉行記者會提四大訴求「性平防治成效 納入醫院評鑑」、「完整揭露資訊 保障民眾知情」、「訂定懲戒指引 處分及時持續」及「主動通報監督 落實防治責任」盼保障民眾就醫及醫療職場安全。

衛福部醫事司副司長劉玉菁下午接受媒體電訪，說明為何現在只公布定讞案件。她說，衛福部知道各界都很在意時效問題，但若沒有經過行政或司法機關調查，行政機關對揭露資料會持較為保留態度。

劉玉菁表示，現行規定，只要接獲有人申訴性騷擾，就會進入調查程序，行政機關可以做的就是加強跨單位合作，已要求社會局一旦得知有性騷擾案件，就要同步通知衛生局，啟動是否要懲戒的調查跟處分，透過橫向聯繫來縮短時間差距。

至於各縣市公布的懲戒紀錄，劉玉菁說，正請地方衛生局提供資料，最快明年1月起，醫師只要有性平事件，「一律都要放上去」，揭露資訊包括姓名及專科，就算改名也會一併更新上網，沒有拒絕空間，不能說不要就不放，沒有個人主張問題。

衛生局 性騷擾 衛福部
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

影／偵查隊長涉霸凌、性騷女警 屏東縣警局：嚴審速查

行政認定不公開、醫師不同意就可不掛網 民團要求全面揭露狼醫紀錄

民眾難知誰是狼醫 婦團籲修法公開揭露

世界蔬食日 民團倡議學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」

相關新聞

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。獎金200萬元的特獎號碼為「46587380」。頭獎（20萬元）3組分別為「41016094」、「980

85元買鮮乳中千萬！全聯9、10月統一發票開大獎 獎落台北市「這家店」

趕快對獎囉！114年9、10月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特別獎，開在台北中正南昌門市...

僅一個月！ 本土M痘一口氣增7例皆是青壯男 疾管署：應注意「這節慶」

衛福部疾管署今公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現...

狼醫平台揭露資訊有限挨批 衛福部：明年1月懲戒資料上線

狼醫事件頻傳，衛福部今年8月增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，不過內容僅揭露2023年判決定讞案件，其中懲戒...

狼醫平台揭露不全 民團揪3大漏洞籲完善機制防醫界性暴力

醫界性侵性騷事件頻傳，衛福部推動狼醫查詢平台，但民間團體今天指出，平台資訊揭露不全，部分狼醫案件因僅行政認定等而不公開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。