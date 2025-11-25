快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

十大績優農業產銷班頒獎 卓揆肯定台農實力與精進能量

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院長卓榮泰向與會受獎人揮手致意。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰向與會受獎人揮手致意。記者邱德祥／攝影

為肯定我國農業基層生產團隊在穩定糧食供應、強化食品安全、推動智慧永續農業等面向的卓越貢獻，農業部今天隆重舉辦「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚典禮」，行政院長卓榮泰出席表揚今年10個來自全國各地，涵蓋蔬果、水產及特用作物等不同產業領域的績優農業產銷班，表彰其展現台灣農業堅實生產實力與持續精進的永續發展能量。

本屆十大績優產銷班是由全國近6,000個農業產銷班中層層選拔，最終脫穎而出 不僅在生產技術、品質管控、品牌經營等方面表現卓越，更積極響應政府「智慧韌性、安心永續」農業政策方向，持續深化資源循環利用、低碳排放、氣候調適與數位轉型等關鍵行動，為我國農業發展注入創新與永續並進的動能。

本屆十大績優農業產銷班得獎者不僅技術卓越，更以實際行動落實環境保護與產業永續的社會責任，持續穩定供應國產安全農產品、飲食健康的守護者角色。農業生產不再只是耕作技藝的展現，更是與環境永續融合的未來產業。頒獎典禮除肯定各班的卓越表現，也設置展示區，分享其創新作法與產品成果，吸引與會各界人士熱烈交流觀摩。農業部期盼透過此一表揚機制，激勵產銷班朝向精緻化、智慧化、永續化目標邁進，持續強化我國農與競爭力，為臺灣打造更安心、韌性與永續的食農環境。

114年得獎的十大績優農業產銷班包括桃園市八德區蔬菜產銷班第 7 班、新竹縣峨眉鄉特用作物產銷班第 4 班、苗栗縣公館鄉紅棗產銷班第 2 班、 臺中市新社區菇產銷班第 11 班 、臺中市外埔區毛豬產銷班第 1 班、嘉義縣太保市果樹（紅龍果）產銷班第 1 班、高雄市美濃區果樹產銷班第 16 班、高雄市永安區石斑魚產銷班第 8 班、花蓮縣富里鄉茶產銷班第 2 班、宜蘭縣三星鄉花卉產銷班第 15 班。

農業部今天隆重舉辦「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚典禮」，行政院長卓榮泰出席致詞。記者邱德祥／攝影
農業部今天隆重舉辦「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚典禮」，行政院長卓榮泰出席致詞。記者邱德祥／攝影
農業部今天隆重舉辦「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚典禮」，行政院長卓榮泰出席表揚今年10個來自全國各地，涵蓋蔬果、水產及特用作物等不同產業領域的績優農業產銷班。記者邱德祥／攝影
農業部今天隆重舉辦「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚典禮」，行政院長卓榮泰出席表揚今年10個來自全國各地，涵蓋蔬果、水產及特用作物等不同產業領域的績優農業產銷班。記者邱德祥／攝影

永續 農業部 臺中
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

樹木園修復卡關…王美惠爭取經費 陳駿季應允加速復原

廚餘養豬新政最快本周拍板 據傳將禁家事廚餘餵豬、事業廚餘維持允許

阿里山茶二代青農茶藝師 世界茶葉大賽再奪金銀雙獎

安達人壽贊助川中米友善栽培專案 助力南投仁愛鄉地方創生與文化傳承

相關新聞

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。獎金200萬元的特獎號碼為「46587380」。頭獎（20萬元）3組分別為「41016094」、「980

跨年前恐用完 公費流感疫苗最後增購15萬劑 只加買「這3家」疫苗

公費流感疫苗打氣旺，截至今年11月24日全台共計施打612.5萬劑，剩約55.4萬劑，先前疾管署共採購668萬劑，不過因...

僅一個月！ 本土M痘一口氣增7例皆是青壯男 疾管署：應注意「這節慶」

衛福部疾管署今公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現...

近期週週有人確診M痘 11月增7例疫情風險持續

衛福部疾管署今天表示，國內近期每週都有新增M痘確診個案，11月共新增7例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南...

統一發票開獎 幸運兒7-11花64元買飲料就中千萬

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。