十大績優農業產銷班頒獎 卓揆肯定台農實力與精進能量

為肯定我國農業基層生產團隊在穩定糧食供應、強化食品安全、推動智慧永續農業等面向的卓越貢獻，農業部今天隆重舉辦「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚典禮」，行政院長卓榮泰出席表揚今年10個來自全國各地，涵蓋蔬果、水產及特用作物等不同產業領域的績優農業產銷班，表彰其展現台灣農業堅實生產實力與持續精進的永續發展能量。

本屆十大績優產銷班是由全國近6,000個農業產銷班中層層選拔，最終脫穎而出 不僅在生產技術、品質管控、品牌經營等方面表現卓越，更積極響應政府「智慧韌性、安心永續」農業政策方向，持續深化資源循環利用、低碳排放、氣候調適與數位轉型等關鍵行動，為我國農業發展注入創新與永續並進的動能。

本屆十大績優農業產銷班得獎者不僅技術卓越，更以實際行動落實環境保護與產業永續的社會責任，持續穩定供應國產安全農產品、飲食健康的守護者角色。農業生產不再只是耕作技藝的展現，更是與環境永續融合的未來產業。頒獎典禮除肯定各班的卓越表現，也設置展示區，分享其創新作法與產品成果，吸引與會各界人士熱烈交流觀摩。農業部期盼透過此一表揚機制，激勵產銷班朝向精緻化、智慧化、永續化目標邁進，持續強化我國農與競爭力，為臺灣打造更安心、韌性與永續的食農環境。