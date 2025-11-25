僅一個月！ 本土M痘一口氣增7例皆是青壯男 疾管署：應注意「這節慶」

衛福部疾管署今公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。疾管署發言人曾淑慧表示，近期感恩節、耶誕節等節日將至，提醒民眾要做好自我保護。

台灣自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例，469例本土及35例境外移入，其中今年計確診52例，45例本土及7例境外移入病例，社區疫情傳播風險仍持續。另持續監測M痘病例病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型境外或本土病例。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，本周新增個案為居住北部5例、中部及南部各1例。因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，病例病毒型別均為CladeIIb型，而近期幾乎每周都有出現個案。

疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8千例M痘病例、186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國，包含中國、泰國、日本、香港、南韓等，及澳洲持續零星通報。

現階段疫情特徵與2022年前期相似，透過性接觸迅速傳播且有未曾接種疫苗或未曾感染的新世代，形成免疫缺口，整體評估一般民眾傳播風險為低；但對有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險為中等。

疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者例多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。

截至今年11月19日已有10萬3749人至少接種1劑M痘疫苗，其中7萬2958人完成2劑疫苗接種，顯示仍有3萬791人占30%待接種第2劑疫苗。公費接種醫療院所相關資訊，可至疾管署全球資訊網M痘專區查詢。

另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史，相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。