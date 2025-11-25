樂齡旅遊市場規模上看900萬人次 多日遊成主流

快訊

中央社／ 台北25日電

旅遊業者統計，樂齡旅遊市場預計每年成長1%左右，整體規模約有800萬到900萬人次，且今年選擇多日遊的旅客占比超過5成，代表以樂齡為主力、規劃細緻的深度國旅，市場需求依然強勁。

雄獅旅遊今天舉辦2025台灣樂活永續協會論壇，以「共好旅遊時代：永續X樂活未來式」為主題，因應全球永續轉型浪潮，持續推動台灣觀光產業邁向低碳與永續發展，探討如何讓「旅行成為永續的力量」。

雄獅旅遊董事總經理、台灣樂活永續協會理事長黃信川說，社會關懷也是永續的一環，面對超高齡社會推出的樂齡旅遊，讓樂齡族可以在旅遊中獲得滿足。

黃信川指出，台灣65歲以上的長者已經有超過20%，預計每年成長1%左右，因此樂齡旅遊的市場有800萬到900萬人次的規模。

根據雄獅旅遊統計，針對參團旅客的分析顯示，相較2019年國旅仍以一日遊為主流，樂齡族群在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代對二日遊的偏好顯著偏高，今年選擇多日遊的旅客佔比已超過5成，代表以樂齡為主力、規劃細緻的深度國旅，市場需求依然強勁。

黃信川說，明年希望可以訓練高年級觀光志工，預計將開出10個梯次，大概有12-15堂課，讓這些志工可協助導覽飯店的周邊景點、巷弄等歷史文化價值，讓飯店不只是住宿的地方，更是旅遊的核心。

國立政治大學商學院教授別蓮蒂說，後疫情時代旅遊心理產生微妙變化，人們渴望擁有透明泡泡般的個人自在空間，也嚮往群體的溫暖，因此樂齡旅遊不再限於既有旅伴，而是要透過旅行認識志同道合的新朋友。

