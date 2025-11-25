是你嗎？在這家小七花64元買飲料中千萬發票 45元買泡麵也抱走200萬

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9~10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元！有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，存入指定支付工具最高再享10%回饋。

統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

還有4位獲得2百萬特獎，一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市花39元購買飲品；一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；一人在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市花71元購買飲品。

7-ELEVEN提醒，2025年7~8月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有位在7-ELEVEN鹿和門市購買商品幸運中兩百萬元的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾，在2025年1月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數，本期已於11月25日開獎，會員可到發票日誌裡面橘色「uniopem會員載具抽獎」按鈕查詢，領獎日期只到2025年12月31日止。