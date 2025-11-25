快訊

統一發票開獎 幸運兒7-11花64元買飲料就中千萬

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
9、10月統一發票開獎，7-ELEVEN本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬。圖／本報資料照片
9、10月統一發票開獎，7-ELEVEN本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬。圖／本報資料照片

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元。

統一超表示，本期有2位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

此外，還有4位獲得2百萬特獎，一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰;一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

統一超也提醒，2025年7~8月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有位在7-ELEVEN鹿和門市購買商品幸運中兩百萬元的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾，在2025年1月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

統一發票
統一發票開獎 幸運兒7-11花64元買飲料就中千萬

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其...

