鞋全家福年終慶 全面85折
鞋全家福年度壓軸85折盛大登場，11/28-12/8歡樂盛惠年終慶全面85折，還有<每日一物>和<加價購>特惠驚喜，年底最壓軸的85折，會員獨享再95折，還有全民普發金來加持，歡迎全家帶著普發小確幸來參與年終慶特賣，鞋全家福讓您把一萬變的很超值，感謝鄉親好友們一年來的支持與愛護,年終慶85折澎派豐盛，敬請舊雨新知一定要把握，竭誠歡迎使用鞋全家福商品卡購物。
滿額加價購-單筆結帳滿$500元即可任選加購
鞋全家福商品卡
歲末年終正值交換禮物、企業尾牙，非常適合送鞋全家福商品卡，鞋全家福商品卡分$1000元、$500元及$100元三種面額，三種可以互相搭贈，可愛精美的設計超療癒，很值得喜愛收藏的好友。若您正在思考普發金不知該如何運用，購買商品卡寒冬送暖給偏鄉弱勢也是個不錯的選擇，將小確幸轉換為愛與善的循環。
歡迎您提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2
超值保暖外套
★LOTTO 防風防潑水風衣外套 暖暖價$688。(原價$1090)
★KANGOL連帽外套 特惠價$1188。(原價$1690) 雙口袋側背包只要$388(原價$790)
聖誕、跨年歡聚必BUY
★全家聖誕/跨年穿搭85折特惠中，會員獨享再95折，直接複製清單購買聚會免煩惱。
★跨年倒數保暖必備
鞋全家福線上購物
鞋全家福線上購物手機、平板e指輕鬆下單，選擇實體門市自取運費全免，同時線上線下優惠同步享受，鞋全家福線上購物便利、優惠與溫暖服務一次到位，歡迎多加利用
鞋全家福線上購物網
*輸碼現折*
即日起到12/14，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入【E25M-100】立即現折$100元。
昂路名鞋館線上購物
即日起到12/11，昂路名鞋館線上購物滿額現折(實體門市恕無同步配合)
全館購物滿$2,222折$220‧滿$3,333折$360
加入會員
現在加入鞋全家褔會員，85折期間持卡(或出示APP)享再95折，首次下載APP登錄資料開卡成功，馬上獲得開卡禮『100元電子折價券』，APP會員每年生日當月還有專屬$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。
提醒會員好友們
112年度的會員紅利點數即將於114年12月31日到期，敬請把握點數兌換期限
▼首次加入鞋全家福LINE@2.0官方好友，送50元電子折價券!
鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/
鞋全家福粉專：https://www.facebook.com/familyshoesinfo
鞋全家福IG ：https://www.instagram.com/familyshoes_ig/
